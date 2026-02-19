Presidente Balcázar debería rectificarse por sus comentarios sobre el matrimonio infantil, según abogado penalista

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista del IDL, Juan José Quispe, indicó que el presidente José María Balcázar debería rectificarse ante la población debido a sus declaraciones sobre el matrimonio infantil, las cuales fueron cuestionadas por diversos parlamentarios y autoridades. "Como magistrado, sabe que ha metido la pata", comentó.

"No quiere rectificarse"

Durante conversación con Jesús Verde para Exitosa Te Escucha, el letrado se refirió al comunicado compartido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en donde rechaza la elección de Balcázar como nuevo jefe de Estado; ello debido a su declaración a favor del matrimonio infantil.

Según indicó, Balcázar se estaría negando a rectificar las declaraciones que brindó en 2023, haciendo referencia a dicho tema, al cual se mostró de acuerdo. Es así que, el propio presidente sabría que sus declaraciones fueron incorrectas.

Al respecto, Quispe consideró que el mandatario se encuentra en la obligación de rectificar sus cuestionadas declaraciones y no debería continuar brindando un discurso de que sus comentarios se "tergiversaron", porque él mismo sabría que ha cometido un error al afirmar que las relaciones sexuales a temprana edad "ayudan" al futuro psicológico de la mujer.

"Como nuevo representante máximo del Estado peruano, creo que tiene la obligación de rectificarse y no seguir declarando de esta forma, como que se enterca en algo que él dijo y para él eso está bien, cuando como magistrado sabe perfectamente que ha metido la pata", dijo a nuestro medio, este jueves 19 de febrero.

Balcázar desconocería situación real

Durante la conversación, Quispe resaltó que un menor de edad no tiene una capacidad total de discernimiento, por lo que Balcázar estaría confundido respecto al tema, debido a que la jurisprudencia actual es diferente y se salvaguarda los derechos de los menores.

"Ese pensamiento que no quiere retractarse el presidente Balcázar va a lesionar mucho las políticas públicas sobre el matrimonio de menores de edad y podría ser contraproducente y sea más bien la persona que incentive ese tipo de acciones del Estado bajo el pretexto de que eso les va a ayudar a madurar psicológicamente", cuestionó Quispe.

Para concluir, el abogado penalista de IDL, Juan José Quispe, indicó que el presidente José María Balcázar tiene un desconocimiento total sobre la problemática real que viven las menores de edad en distintas zonas del Perú; como por ejemplo, en la comunidad de Condorcanqui, en donde existen 800 casos que no han alcanzado la justicia.