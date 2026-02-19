Fernando Rospigliosi ESTALLA tras elección de José Balcázar como presidente: "Han cometido un gravísimo error"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Fernando Rospigliosi arremetió contra el Congreso tras la elección de José María Balcázar como presidente de la República. El parlamentario no se guardó nada y criticó duramente a sus colegas por esta decisión.

Rospigliosi arremete contra el Congreso por elección de Balcázar

En diálogo con la prensa, el integrante de Fuerza Popular lamentó en primer lugar la salida de José Jerí a través de la censura ya que el único procedimiento que debió aplicarse era la vacancia, tal como indica la Constitución.

"Hablo como congresista en este momento, evidentemente han cometido un gravísimo error, un error que fue advertido reiteradamente. Yo mismo lo dije muchas veces, era irregular tratar de censurar al presidente José Jerí cuando el único camino constitucional era la vacancia", indicó.

Luego de ello, calificó la elección de José María Balcázar como un salto al vació y apuntó directamente contra los partidos de derecha por no lograr los consensos adecuados para la victoria de María del Carmen Alva.

"El siguiente punto era el aspecto político, era un error gravísimo pretender destituir y dar un salto al vacío. Se advirtió y yo le repetí incesantemente y lo hicieron, lo hicieron a pesar de todas las advertencias y los peligros. Fueron tan torpes que no prepararon lo que querían, ellos mismos lanzaron a una candidata y acaso hicieron las alianzas o consensos necesarios para elegir a esa persona y ahora tenemos las consecuencias", añadió.

¿Quién está detrás de Balcázar?

En otro punto, Fernando Rospigliosi dejó en claro que José María Balcázar es una persona con la que se puede alcanzar acuerdos. Sin embargo, expresó su preocupación por una aparente intromisión de Vladimir Cerrón en estos meses de gobierno.

"Es increíble la irresponsabilidad con la que se ha manejado esta situación que pone al Perú en un serio peligro. El señor Balcázar es una persona con la que se puede tratar, yo lo he hecho en la Comisión de Constitución muchas veces, pero ¿Quién está detrás de él? Y vamos a ver que gabinete tiene", agregó.

Finalmente, indicó que tanto él como su bancada estarán vigilantes, más aún en medio de la cercanía a las elecciones generales que se celebrarán el 12 de abril.

"Hay que estar muy vigilantes en medio de un proceso electoral complicado con más de 30 partidos. Repito, ha sido una enorme irresponsabilidad sacar al señor Jerí de manera irregular y peor sin tener una alternativa para reemplazarlo y ahora todos los peruanos vamos a pagar el costo de esta irresponsabilidad", finalizó.

