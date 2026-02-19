José María Balcázar anunció que se reunirá con Julio Velarde, presidente del BCR: "Es un hombre positivo"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El nuevo mandatario de la república, José María Balcázar, anunció que sostendrá una reunión con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, y con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

Anuncia reunión con presidente del BCR

Como parte de su primer discurso como jefe de Estado, el sucesor de José Jerí, adelantó que convocó al presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y a la titular de la cartera de Economía, Denisse Miralles, para definir el rumbo económico del país.

En su primera comparecencia oficial sostuvo que el objetivo es que se preserve la línea de política económica, elaborar una evaluación junto a la líder del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) así como con Julio Velarde. Además, buscar nuevas alternativas para mejorar la situación financiera nacional.

"No podemos llevar al país a una situación de ensayos económicos. Vamos a conversar con la ministra (de Economía y Finanzas), vamos a evaluarlo. Más o menos tengo idea ya por supuesto, tengo idea de cómo se puede manejar un país y voy a ver si podemos rascar la olla más y también conversar con el señor Velarde ver las posibilidades para el mejoramiento económico", refirió.

Además, subrayó que hay cosas que se deben realizar de manera inmediata y que no pueden "esperar". En tal sentido, afirmó que existe "una deuda social con el país todavía trabada en el Ejecutivo".

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | José María Balcázar mencionó que se reunirá con la aún ministra de Economía, Denisse Miralles, para tratar la estabilidad económica. «Tengo ideas sobre cómo se puede manejar el país», enfatizó.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD -... pic.twitter.com/SG87R5sD5s — Exitosa Noticias (@exitosape) February 19, 2026

Destaca la labor de Julio Velarde en el BCR

En una entrevista concedida a TV Perú, el mandatario Balcázar Zelada reiteró que es necesaria una reunión con Julio Velarde y destacó la labor de este al mando de la presidencia del Banco Central de Reserva.

"Sí es necesario porque Velarde es un buen referente no solamente en el manejo de la moneda en el país sino internacionalmente. Es un hombre positivo que nos dé las ideas que él tiene respecto a este país que todos queremos, pero que lamentablemente cuando se ha administrado mal, las cosas no han funcionado", aseguró.

Tras ello, fue consultado si es que cabe la posibilidad de ratificar al economista en dicho cargo, el jefe de Estado aclaró que Velarde ya está ratificado y reiteró la necesidad de dialogar.

Con el objetivo de mejorar la situación económica del país, el presidente José María Balcázar anunció que sostendrá una reunión con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), y con Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas.