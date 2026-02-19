¡En alerta roja! Senamhi anuncia lluvias de hasta extrema intensidad en tres regiones para las próximas 24 horas

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 19/02/2026
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta extrema intensidad en tres regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.
¿Dónde se registrarán las lluvias?
De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 050, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta roja" hasta el viernes 19 de febrero en las regiones de: Ayacucho, Piura y Tumbes. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:
- Ayacucho: Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.
- Piura: Ayabaca, Piura, Sullana y Talara.
- Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.
En ese sentido, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la zona altoandina, alcanzando niveles de hasta extrema intensidad en Ayacucho, estando acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.
Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m., así como nevadas sobre los 3 800 m s. n. m. en la sierra centro y sur del país.
Del mismo modo, podrían ocurrir lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad, con mayor incidencia sobre la selva baja del norte, también acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas. Además, de lluvias de moderada intensidad en la costa sur del país; así como episodios de moderada a extrema intensidad en sectores de Tumbes y Piura.
INDECI recomienda medidas de preparación
Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.
Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.
Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.
Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.