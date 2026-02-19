¡En alerta roja! Senamhi anuncia lluvias de hasta extrema intensidad en tres regiones para las próximas 24 horas

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta extrema intensidad en tres regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 050, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta roja " hasta el viernes 19 de febrero en las regiones de: Ayacucho, Piura y Tumbes. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Ayacucho: Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Piura: Ayabaca, Piura, Sullana y Talara. Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

En ese sentido, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la zona altoandina, alcanzando niveles de hasta extrema intensidad en Ayacucho, estando acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m., así como nevadas sobre los 3 800 m s. n. m. en la sierra centro y sur del país.

Del mismo modo, podrían ocurrir lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad, con mayor incidencia sobre la selva baja del norte, también acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas. Además, de lluvias de moderada intensidad en la costa sur del país; así como episodios de moderada a extrema intensidad en sectores de Tumbes y Piura.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la sierra se prevé precipitaciones (lluvia, granizo, nieve, aguanieve) de ligera a extrema intensidad, principalmente en Ayacucho.



Asimismo, se espera lluvia de ligera a extrema intensidad, especialmente en la costa de Piura y Tumbes pic.twitter.com/pe0TBi0Qp7 — Senamhi (@Senamhiperu) February 19, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.