Fuerza Popular no se reunirá con José Balcázar: "Nosotros no estamos en capacidad de dialogar con una incógnita"

En diálogo con Exitosa, el congresista y candidato al Senado por Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, reveló que su bancada no acudirá a ninguna reunión con el presidente José María Balcázar.

Decisión de partido

En entrevista con Jesús Verde para Exitosa Te Escucha, el parlamentario reveló que la decisión fue anunciada por el propio subsecretario del partido, Miguel Torres, aun que confirma que la bancada aún no habló al respecto.

"Nosotros no estamos en capacidad, en este momento, de dialogar con una incógnita , de ninguna manera. En la mañana se ha pronunciado también el candidato Micky Torres y estamos en la misma línea, no lo hemos conversado en bancada. Micky es subsecretario del partido, no está en la bancada" señaló.

Sin embargo, señaló que ese será el camino que tomará la bancada, respetando la decisión del partido. Por otro lado, no dudó en expresar que Renovación Popular es la que debería buscar el diálogo y los responsabilizó por la elección de Balcázar.

Arremete contra Renovación Popular

El congresista responsabilizó a Renovación Popular y a Rafael López Aliaga por la elección de José María Balcázar, señaló que tendrá que cogobernar para arreglar el problema.

"Quien tiene que dialogar es el señor López Aliaga, él tiene que decir: 'Oye, cómo te arreglo tu gobierno señor Balcázar. Cuántos ministros quieres que te ponga'. Va a tener que ponerse a cogobernar, porque no hay otra forma, él nos ha metido en este embrollo, él nos tiene que sacar de este embrollo", manifestó.

Bustamante aseveró que "el golpe" lo dio Renovación Popular por solicitar la convocatoria de un Pleno Extraordinario para censurar a José Jerí, sin tomar una previsión de quién podría reemplazarlo en la presidencia.

"Nosotros en Fuerza Popular tenemos la obligación de oponernos a todos esos esfuerzos que van contra la patria y esa será nuestra labor, esa será nuestra forma de colaborar. El entuerto lo tiene que arreglar López Aliaga, ellos, yo no se que van a hacer", declaró.

Además, resaltó que su partido no permitirá la liberación de Pedro Castillo debido a que, según dijo, incitaría a golpe. Sumado a ello cuestionó al nuevo presidente, por su relación con el partido Ahora Nación.

"Significa que ahora le vamos a dar fondos, a través del Ministerio de Vivienda, a regiones que vayan a votar por López Chau. ¿Quieres fondos para viviendas, para carreteras? Vota por López Chau. Eso eso es lo que van a terminar ofreciendo y eso está mal, van a interferir con las elecciones", agregó.

Por ello, Ernesto Bustamante, informó que Fuerza Popular no acudirá a una reunión convocada por el presidente José María Balcázar, señaló que no están abiertos al diálogo con "una incógnita".