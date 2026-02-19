Perú Libre no ocupará Ministerios en Gobierno de Balcázar, asegura María Taipe: "No lo hemos pedido"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, la parlamentaria María Taipe aseguró que el partido Perú Libre no ha pedido ningún Ministerio al presidente de la República, José María Balcázar; ello en el marco de la reunión entre el mandatario y dicha agrupación política.

Posibles cambios en Ministerios de Salud y Educación

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, la congresista brindó detalles sobre lo que fue el encuentro entre Balcázar y sus colegas, luego de la votación del Pleno que, lo escogió como la nueva máxima autoridad del país.

En tal sentido, Taipe precisó que los temas que se tocaron en dicha reunión se relacionan a los sectores de Salud y Educación, por lo que no descartó que se produzcan cambios en la titularidad de dichas carteras. Según precisó, será el propio Balcázar quien evaluará la permanencia de los ministros de Estado.

Asimismo, detalló que antes de realizar cambios en el Ejecutivo, el jefe de Estado planteará una ruta de trabajo para dialogar con las diversas bancadas del Congreso y así se pueda llegar a un consenso. Cabe mencionar que, si bien Perú Libre fue el primer grupo político que se reunió con Balcázar, no habrían pedido ocupar la titularidad de algún Ministerio.

"Nosotros de la bancada, nadie ha sugerido que podamos ser quienes podamos ocupar un cargo en el Ministerio, lo contrario, nosotros somos congresistas y nos debemos a lo que debemos seguir trabajando. No hemos pedido y tampoco hubo una conversación respecto a ese tema", dijo a la prensa este jueves 19 de febrero.

Según precisó Taipe, desde mañana, las bancadas asistirán al Palacio de Gobierno para dialogar con el presidente. Por el lado de Perú Libre, han ratificado su apoyo a Balcázar, por lo que dejó abierta la comunicación entre las autoridades. Además, la parlamentaria indicó que el mandatario mantendrá diálogo con distintos sectores, incluida la Iglesia Católica.

María Agüero defiende a Vladimir Cerrón

Cabe mencionar que, en otro momento, la parlamentaria María Agüero también brindó declaraciones a los medios y no dudó en mencionar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, señalando que este es un "perseguido político", por lo que exigió "justicia" para el mismo.

"El doctor Vladimir Cerrón está perseguido políticamente y lo que queremos es justicia, la justicia debería de ejercerse con todos los gobiernos", precisó la parlamentaria hacia la prensa.

Para concluir, el legisladora María Taipe indicó que el presidente interino José María Balcázar realizará una evaluación exhaustiva para determinar si se ejecutarán cambios en los ministerios. Además, detalló que desde mañana las bancadas acudirán a Palacio para reunirse con el mandatario.