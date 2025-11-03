Betssy Chávez: congresistas reaccionan al asilo político otorgado por México a la expremier de Pedro Castillo

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Congresistas de diversas bancadas manifestaron su indignación frente a la noticia del otorgamiento de asilo político por parte de la Embajada de México en favor de Betssy Chávez, extitular de la Presidencia del consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo Terrones.

Chávez Chino, a quien se le venía siguiendo un juicio oral por su presunta participación en el fallido golpe de Estado efectuado por el exmandatario el 7 de diciembre de 2022, tenía paradero desconocido hasta este lunes que se conoció que ahora se encuentra asilada en la embajada mexicana.

Ante tal situación, la congresista Carol Paredes, de Avanza País, señaló apuntó contra el Ministerio Público, la PNP y los servicios de inteligencia por no habe "tenido claro las intenciones de la señora [Betssy Chávez]". Asimismo, denunció que con este asilo "prácticamente la señora está libre de todo" y que se ha perdido la "posibilidad de que pueda seguir el proceso que ha estado siguiendo aquí en Perú". Para la parlamentaria, este escenario representa "que hay una debilidad jurídica; de que en nuestro país todo el mundo hace lo que quiere y no hay ese debido proceso que se debería cumplir", en alusión al juicio oral contra la expremier.

En la misma línea Milagros Jáuregui (Renovación Popular) hizo énfasis en la posible intención de Betssy Chávez por optar recurrir al mismo país donde también se encuentra refugiada esposa de Pedro Castillo y exprimera dama, Lilia Paredes.

"Yo creo que nunca debieron permitirle que salga porque era algo que ella iba a hacer, definitivamente. Tenía la probabilidad de hacerlo. Ella no se iba a quedar. Me da mucha pena, pero las relaciones con México ya estaban hace un tiempo algo quebradas. Simboliza que ellos no están a favor de la democracia del país", expresó Jáuregui.

Opinión similar la tuvo la congresista de fuerza Popular, Rosángella Barbarán, quien criticó al sistema de justicia peruana por la inefectividad, a su criterio, de la prisión preventiva contra Betssy Chávez. También exhortó a que las investigaciones contra la expremier debieron ser céleres para dar un cierre definitivo al caso. Asimismo, y al igual de Jáuregui, lamentó la ruptura de las relaciones diplomáticas con México y a que su embajada "se preste a estas situaciones que son meramente políticas".

Por su parte, el acciopopulista Elvis Vergara coincidió con la medida de la Cancillería Peruana de romper las relaciones diplomáticas con México tras el otorgamiento de asilo político, afirmando que "no podemos dejar ni un solo centímetro de espacio a todo lo que vaya en contra del orden democrático. Y las personas que habrían participado de un presunto golpe de Estado, que afortunadamente no sucedió, tienen que ser sancionadas".

Perú rompe relaciones diplomáticas con México

Tras conocerse el otorgamiento de asilo político por parte de Mexíco para Betssy Chávez, la Cancillería del Perú hizo oficial la ruptura de las relaciones diplomáticas que, hasta la fecha, se sostenía entre ambos países. Así lo dio a conocer el propio canciller, Hugo de Zela, mediante una conferencia y un comunicado oficial vía X (antes Twitter) debido a "las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación".

📄Comunicado Oficial 040-25: El Perú rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos Mexicanos.



👉https://t.co/iPtpjDjclU pic.twitter.com/wL4Utptlsw — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 3, 2025

Con ello, se generan tensiones, una vez más, dentro de la política peruana y con México por una acción, considerada por las autoridades, como una intromisión a los asuntos internos del Perú