Betssy Chávez tomó una DECISIÓN PERSONAL al buscar asilo en la Embajada de México, según su abogado

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado de Betssy Chávez, César Romero, aseguró que su patrocinada estuvo enferma y no ha mantenido comunicación con ella desde hace algunos días. Respecto al asilo de la expremier en la Embajada de México, sostuvo que fue una decisión personal.

Una decisión personal

Este lunes 3 de noviembre, Betssy Chávez reapareció en la Embajada de México, tras permanecer no habida, así lo dio a conocer el canciller Hugo de Zela, quien a la vez dio a conocer la ruptura de las relaciones diplomáticas con el mencionado país.

En tal sentido, el abogado de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), César Romero, volvió a remarcar que el proceso al que se refiere es aquel "que se exige en el derecho internacional".

"Es una decisión personalísima. Es una situación de la que los abogados no podemos tampoco interferir ni haber sabido ni saber lo que va a pasar. Lo que yo sé es que pasando esto se le declararía contumaz y tendría que reservarse la sentencia. Lo que no quita que el proceso va a seguir, va a ver una sentencia. La sentencia que van a escuchar es condenatoria", explicó el letrado.

No hay documento de solicitud

Al respecto, el abogado de la expremier manifestó que el Ministerio de Relaciones Exteriores "no ha mostrado ningún documento de solicitud que es el procedimiento normal".

"Desde esa perspectiva podemos ver que no hay unificación total de justicia entre nuestras autoridades en diferentes casos, siempre respetando a las autoridades, pero el procedimiento es ese", señaló.

Al ser consultado sobre qué es lo que ha hecho Chávez Chino en las últimas horas hasta tal punto de llegar a la Embajada de México para asilarse, si es que ha presentado algún tipo de solicitud para que se proceda ello y qué es lo que espera tras ello.

"Yo no tengo comunicación con ella, desde el día que hubo una audiencia en donde se enfermó y se probó que estaba enferma porque al día siguiente fue al médico legista del Ministerio Público, es algo que no dice nadie y se comprobó la enfermedad de la misma, conversando con los otros abogados tampoco han tenido conversación con ella", respondió.

En resumen, César Romero, abogado de Betssy Chávez, reveló que su patrocinada está delicada de salud y que asilarse en la Embajada de México fue una decisión personal, en la que él ni el resto de letrados pueden interferir.