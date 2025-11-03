Comisión de Ética posterga voto sobre denuncia en contra de Kira Alcarráz tras amenaza a periodista

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso postergó la votación sobre la denuncia de oficio presentada contra la parlamentaria Kira Alcarráz, quien amenazó a una periodista tras realizarle preguntas relacionadas a la contratación de su personal de confianza.

Postergaron voto contra Alcarráz

Durante la sesión de la Comisión de Ética abordaron la denuncia de oficio presentada en contra de Alcarráz, quien fue acusada de actos impropios tras ser consultada por una periodista sobre la contratación de una amistad de su hijo en el cargo de Coordinadora en su despacho parlamentario.

Hoy, durante la sesión de la revisión de la denuncia, los congresistas no lograron un acuerdo para iniciar la investigación en contra de la parlamentaria. De esta manera, se postergó la votación en su contra con 5 abstenciones, 3 a favor y 1 voto en contra.

Entre los congresistas que optaron por abstenerse al voto se encuentran Elvis Vergara, Alex Paredes, Milagros Rivas, Alfredo Pariona y Margot Palacios. Por su parte, el congresista Pasión Dávila votó en contra de abrir una investigación. Por otro lado, los legisladores Roberto Kaniche, Nelcy Heidinger y Rosángela Barbaran otorgaron un voto a favor del proceso.

La emisión de la votación se dio tras la intervención de los congresistas y la visualización del material en bruto del material periodístico que involucra a la parlamentaria. Tras ello, los congresistas emitieron el voto anteriormente mencionado.

De esta manera, el caso de la congresista del partido político, Podemos Perú, Kira Alcarráz se resolverá en una siguiente sesión de la Comisión de Ética. Ello luego que la mesa obtuviera mayores abstenciones que votos a favor para abrir una investigación en su contra.

Comisión aprobó investigación contra Lucinda Vásquez

Sin embargo, la votación fue distinta en el caso de Lucinda Vásquez por el 'Caso Cortaúñas. En esta mesa se obtuvo 7 votos a favor de investigar a la parlamentaria tras la difusión de una fotografía donde se aprecia a uno de sus trabajadores realizando actividades ajenas a sus funciones parlamentarias.

Con este acuerdo, la misma comisión dio el primer paso a la apertura del proceso en contra de la congresista del partido Juntos por el Perú-Voces del Pueblo- Bloque Magisterial.

Según la propia Vásquez, su caso no podría bajo la modalidad de flagrancia porque la fotografía fue tomada el año pasado. Ello, tras el pedido de la congresista Barbarán de pasar directamente a la sanción

"Creo que en este caso no se puede hablar de flagrancia porque esto ocurrió el año pasado por lo que estoy pidiendo que se investigue de acuerdo al proceso", indicó.

Ambos casos de infracciones a la ética parlamentaria fueron observados este 2 de noviembre. Sin embargo, la votación favoreció a Kira Alcarráz, cuyo votación del caso obtuvo mayores abstenciones que votos a favor de abrir una investigación en su contra.