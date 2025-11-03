José Jerí anuncia que encargada de la Embajada de México deberá abandonar el Perú tras asilo a Betssy Chávez

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La encargada de la embajada de México en Perú, Karla Ornelas, deberá abandonar el país, luego de que se confirmara la ruptura de las relaciones diplomáticas con la nación norteamericana, por el asilo a Betssy Chávez. Así lo anunció el presidente de la República José Jerí, señalando que la funcionaria ya fue notificada al respecto.

Encargada tiene plazo para dejar el país

Mediante su cuenta de X, el jefe de Estado se pronunció y dio detalles sobre la salida de la diplomática mexicana, que se originó por el asilo brindado a la expremier de Pedro Castillo. Tras permanecer no habida en las últimas horas, el canciller Hugo de Zela aseguró que se encontraba en la residencia ubicada en el distrito limeño de San Isidro.

"¡Respeto a nuestra patria! Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país", publicó José Jerí.

Es preciso señalar que México no contaba con embajador en el Perú, luego de que en 2022 Pablo Monroy Conesa haya sido declarada 'persona non grata' por la gestión de Dina Boluarte. Ornelas Loeras quedó a cargo de la representación diplomática tras desempeñarse como encargada de Negocios.

Cabe precisar que un plazo perentorio significa que es un tiempo límite y no se puede prorrogar. Cuando se vence, produce la caducidad del derecho a realizar un acto procesal, sin la necesidad de que un juez o la contraparte lo declare de forma explícita.

Asilo de Betssy Chávez

Para el martes 4 de noviembre estaba programada la audiencia para los alegatos finales en el juicio oral por el caso 'Golpe de Estado'. Ausente en las últimas tres sesiones, el tribunal no descartaba declararla reo contumaz y ordenar su ubicación y posterior detención.

Este escenario dio un giro de 180° luego de que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, confirmara que la expremier se encontraba asilada en la residencia de la Embajada de México. Esto provocó la decisión del Ejecutivo de acabar con los lazos diplomáticos con el país norteamericano.

