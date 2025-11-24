Wilson Soto discutirá cobro de TUUA con José Jerí: "Tenemos que defender intereses de peruanos"

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el congresista Wilson Soto indicó que este martes 25 de noviembre, se reunirá con el presidente José Jerí para discutir el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional. "Tenemos que defender los intereses de los peruanos", comentó.

Presidencia y Congreso discutirían cobro de TUUA

El congresista Soto propone que la Adenda 6 del Contrato de Concesión debe ser eliminada y cuestiona que autoridades de la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) hayan planteado ir a un arbitraje internacional si se elimina unilateralmente el cobro de la TUUA de transferencia.

"Aquí tenemos que defender nosotros los intereses de los peruanos, así como establece el artículo 65 que el Estado debe proteger los intereses de los consumidores y los usuarios", precisó.

Por ello, señaló que se reunirá durante la tarde de este martes 25 de noviembre con el jefe de Estado luego de haber solicitado una reunión para solucionar este cobro. "Yo le voy a decir al presidente que apoye a los usuarios", enfatizó.

En ese sentido el legislador precisó que además del cobro de la TUUA , LAP "ha incumplido muchas cosas" como la demora en la segunda pista de aterrizaje y la demora en la entrega del nuevo aeropuerto por lo que cuestiona el accionar de la concesionaria.

"Cobro es ilegal e inconstitucional"

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor ratificó que el cobro de la TUUA acordado en la Adenda 6 del contrato, firmada en el 2013, es una decisión ilegal e inconstitucional. Ello, debido a que tal recaudación no se había establecido en el contrato primigenio.

"Yo no estaría cuestionando si en su propuesta técnica hubiera establecido, se dan cuenta cuando pasó varios años (...) Que digan la verdad nunca estaba en su propuesta técnica, que no mientan", afirmó.

El parlamentario expuso que LAP no ganó la concesión con la Adenda incluida y que un viceministro en representación del Estado peruano fue quien firmó tal acuerdo "donde ni siquiera habla de TUUA", aludiendo que tal exigencia habría sido impuesta por la concesionaria.

Tal medida perjudicaría, principalmente, a todos los viajeros peruanos del interior del país que necesariamente deben parar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para trasladarse a otra región del país. "Te están imponiendo un peaje reafirma".

