Reimond Manco sorprende al bautizarse y contar cómo la fe transformó su vida: "Es lo más maravilloso"

El exfutbolista Reimond Manco volvió a llamar la atención, esta vez al bautizarse y compartir cómo la fe transformó su vida. Con un historial polémico que lo tuvo en el ojo público, su testimonio conmovió a seguidores y dejó ver su nueva etapa más tranquila.

Reimond Manco sorprende al bautizarse

Lo que empezó como un acercamiento silencioso a la fe terminó convirtiéndose en un momento clave para Reimond Manco, quien decidió bautizarse en la iglesia cristiana Camino de Vida.

El exseleccionado, conocido en su época por el apodo "Tócame que soy realidad" y por varias polémicas en sus años juveniles, reapareció mostrando una versión totalmente distinta, más tranquila, reflexiva y enfocada en su crecimiento espiritual.

Su bautizo quedó registrado en un video difundido por la página Luz en el Camino, donde se ve al exfutbolista visiblemente conmovido.

Ahí mismo, Reimond Manco dejó claro que este paso no era un impulso ni una pose, sino algo que venía madurando desde hace tiempo.

"Me siento más que feliz de venir acá por convicción, es lo más maravilloso de verdad", expresó con emoción frente al pastor Taylor Barriger.

Lo que dijo Manco durante su bautizo

Durante la ceremonia, el pastor le pidió compartir unas palabras para quienes también desean acercarse a Jesús. La respuesta de Reimond Manco conmovió a los asistentes:

"En principio que se anime, porque el primer paso es vivir esta experiencia que es espectacular, la forma de alabar, de estar cerca de Dios. La manera de vivir en paz es impresionante, yo lo experimenté".

El ahora conductor del pódcast A la cama con el Rei también aprovechó el momento para recalcar que vive una etapa más estable, donde prioriza a su familia y a su fe.

"Es lo más maravilloso de verdad", repitió, demostrando que su bautizo no fue un acto simbólico más, sino un punto de inflexión que marca un antes y un después en su vida.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios destacaron el evidente cambio que ha mostrado en los últimos años, celebrando que hoy luzca mucho más centrado, sereno y comprometido con su bienestar espiritual.

La verdadera razón detrás de su fe

Antes de su bautizo, Reimond Manco ya había revelado cómo inició este proceso. En una entrevista previa contó que fue su suegro quien siempre quiso verlo dentro de una iglesia cristiana.

Aunque en vida no llegó a acompañarlo, el futbolista decidió dar el paso tras su fallecimiento y en medio de algunas dificultades familiares.

"Gracias a mi suegro que siempre quiso que yo vaya a una iglesia cristiana... desde que él falleció y por algunos temas que tuvimos con Lilia, decidimos ir y hasta el momento vamos", explicó.

Desde entonces asiste junto a su esposa, Lilia Moretti, y sus hijos, fortaleciendo no solo su espiritualidad sino también su vida familiar.

Reimond Manco fue claro en que su fe no se basa en apariencias. "No soy un cristiano que me golpeo el pecho, no. Pero vamos porque nos gusta cómo se escucha la palabra y cómo se alaba a Dios", afirmó.

Al final, quedó claro que la fe transformó su vida y que este bautizo no fue un simple gesto simbólico para Reimond Manco. Su historia sorprendió a muchos, especialmente por su polémico pasado.