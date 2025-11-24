¡Vergonzoso! Congresista Roberto Kamiche lanza improperios en plena comisión de Ética Parlamentaria

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Roberto Kamiche, protagonizó un hecho inapropiado durante el debate en la Comisión de Ética Parlamentaria luego que se le escuchara emitir palabras groseras al inicio del debate.

Entre las palabras emitidas por el parlamentario se le escucho decir palabras como "hue***" y "mam***" frente la presencia de otros congresistas convocados lo que propició un incómodo momento durante la sesión.

Congresista Kamiche protagoniza incómodo momento

El hecho ocurrió en la presentación de la evaluación del Expediente N° 200-2024-2025/CEP-CR, donde se revisaba el informe final sobre la denuncia en contra del congresista Edgar Tello.

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, daba inició a la revisión del documento en presencia del congresista investigado cuando se dio la interrupción del legislador Kamiche. En ese momento se le escucha decir el primer improperio ante lo cual el presidente de la mesa decide parar por momentos y luego proseguir con su lectura.

Sin embargo, tal intervención de Kamiche no fue la única, ya que realizó una segunda intervención que generó incomodidad en la sala. Ante ello, el congresista Vergara le solicitó apagar su micrófono y le informó que su audio estaba filtrándose.

La sesión tuvo que detenerse por un momento ante el momento de tensión, sin embargo, continuó la lectura del informe que seguía en contra del congresista Tello.

Comisión de Ética archiva denuncia contra Edgar Tello

La Comisión de Ética Parlamentaria decidió archivar la denuncia contra el congresista Edgar Tello Montes tras la presentación del informe final donde se le atribuía haber ingresado sin autorización a un inmueble de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La votación contó con cuatro votos a favor, cinco en contra y una abstención, de tal manera que no se alcanzó los votos necesarios que buscaba imponerle una sanción de 30 días de multa y una amonestación escrita.

El caso en contra de Tello Montes se remonta a una investigación periodística difundida por Punto Final en marzo de este año donde se señala que el congresista habría ingresado sin autorización a un terreno perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en la zona de Playa Arica, en Lurín.

Finalmente, la comisión no aprobó el informe final sobre el expediente en contra del congresista, por tanto, el caso pasó al archivo.

