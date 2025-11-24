Callao: Hombre de 35 años muere tras ataque a balazos y deja en la orfandad a su hija de 6

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En La Perla, Callao, un hombre de 35 años perdió la vida tras ser atacado a balazos por dos sujetos que lo interceptaron en la calle. La tragedia dejó a su pequeña hija de 6 años en la orfandad y mantiene consternada a toda la familia y vecinos.

Ataque a balazos en el Callao

Todo ocurrió en horas de la tarde en La Perla, Callao. Pedro Junior Morote Ormeño, de 35 años, se encontraba en su día a día cuando fue interceptado por dos sujetos: uno que venía de frente y otro que lo seguía por detrás, quienes lo atacaron en reiteradas ocasiones.

Pedro Junior Morote Ormeño, la víctima, quedó gravemente herido y lamentablemente perdió la vida en el lugar.

Según contó su tío a Exitosa, la familia aún está en shock por lo sucedido. "Es mi sobrino, Pedro Junior Morote Ormeño. Él no recibió amenazas ni nada, pues yo me sorprendo quién ha sido la persona que lo ha matado, no sé", indicó con tristeza.

Su sobrino vivía alquilado en un segundo piso junto a su esposa, Alessandra, y era padre de una niña de seis años.

El tío también destacó que Pedro Junior Morote Ormeño llevaba una vida tranquila: "Él trabajaba en construcción civil, nunca recibió amenazas en su trabajo, ni de su trabajo para su casa. Salía tranquilo, trabajaba tranquilo, su hija y su esposa eran lo más importante para él".

Posibles conflictos y sospechas

De acuerdo con los familiares, la víctima habría tenido un enfrentamiento el mismo día con un joven identificado como Darwin, quien es pareja de la hermana de Junior.

"Me contó que él le pegó al chico, y que si le pasaba algo, de repente él iba a mandar a gente. Este chico Darwin tiene a su hermano que está en la cárcel, pero yo no sé si habrá sido él, no sé, no sé nada", señaló el tío.

Aún así, la familia pide que se haga justicia y que las autoridades investiguen a fondo lo ocurrido. "Que hagan justicia. Porque él es una persona decente, trabajador, mi sobrino", remarcó.

Pericias y evidencias en la zona

En el lugar del ataque llegaron peritos de criminalística, quienes empezaron con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, se han recogido siete casquillos de bala, los cuales ayudarán a esclarecer cómo ocurrió exactamente el hecho y quiénes fueron los responsables.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho continúan consternados por la violencia en La Perla.

