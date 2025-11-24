Dina Boluarte solo cobraría S/. 15,600 de pensión vitalicia, según su abogado Juan Carlos Portugal

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, señaló que su patrocinada tiene derecho de solicitar la jubilación congresal que le corresponde. Detalló que, de aprobarse, la mandataria no recibiría los S/35 mil que aumentó para el cargo de la Presidencia, sino el sueldo que perciben los parlamentarios: S/ 15,600.

Boluarte hace respetar su derecho

Según el letrado, la exmandataria no quiere pedir algo que no le corresponde, debido a que al haber tomado el cargo tras el fallido golpe de Estado, es lo que le corresponde. En ese sentido, señaló que no tiene nada que ver la impopularidad con la que dejó el cargo, con lo que manda la ley.

"Lo que está haciendo la expresidenta Dina Boluarte es en efecto, no mendigar un derecho, no solicitar o pedir algo que no le corresponde. Es el derecho a la pensión congresal. Los expresidentes de la República tienen una jubilación congresal, es el derecho que le corresponde como mandataria del país", sostuvo Portugal.

Juan Carlos Portugal en los estudios de Exitosa.

El abogado explicó que el resto de ex jefes de Estado tienen derecho de pedir esta jubilación y que es una decisión de cada uno hacerlo o no. Precisó que esto sería equivalente al sueldo de un parlamentario y no la aumentada por la misma Boluarte Zegarra.

"A todos los expresidentes se les asigna el sueldo que le corresponde a un congresista. No es como se dijo de 35 mil soles, ese fue el último aumento que recibió como presidenta de la República, pero la pensión vitalicia corresponde al sueldo de un congresista, que es de 15,600 soles", indicó.

Pedido de Boluarte al Congreso

La exmandataria vacada en la madrugada del 10 de octubre, le hizo llegar al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi la activación de la pensión vitalicia solo 10 días después de dejar el mando. Según el dominical Cuarto Poder, exigía entre 26 uy 35 mil soles mensuales, además de otros beneficios.

Para esto, dependerá de la evaluación del Consejo de Ministros y posteriormente, de la aprobación del Parlamento. Entre los otros privilegios de los que gozaría está la asignación de un vehículo oficial, seguro de salud privado, combustible y un trabajador CAS a su servicio.

Ante la denuncia que realizó un dominical por el pedido de pensión vitalicia de Dina Boluarte, tras haber sido presidenta por más de dos años, su abogado Juan Carlos Portugal, ofreció una precisión. Aseguró que está pidiendo lo que le corresponde por derecho.