Comisión Permanente evaluará informe final de denuncia constitucional contra Pedro Castillo este martes

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Permanente del Congreso de la República evaluará este martes 25 de noviembre, el informe final sobre la denuncia constitucional por el caso 'Golpe de Estado' del 7 de diciembre de 2022 que involucra al expresidente Pedro Castillo y al exministro del Interior, Willy Huerta.

Evaluarán informe final este martes

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el informe final sobre la denuncia constitucional contra el expresidente Castillo y el exministro Huerta, por el intento de golpe de Estado, será evaluado este martes 25 de noviembre a las 9:00 a.m. por la Comisión Permanente.

Las denuncias constitucionales N.° 547, presentada por Alejandro Muñante (RP) y N.° 575, por Alejandro Cavero (AP), fueron aprobadas en el informe final presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 7 de noviembre. La votación concluyó con 10 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.

En tal informe final se propone acusar, por infracción a la Carta Magna, al expresidente Pedro Castillo y al exministro del Interior, Willy Huerta, por hechos relacionados al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario anunció la disolución del Parlamento durante un mensaje a la nación. Adicionalmente, declaró la instauración de un gobierno de emergencia y la reorganización del sistema de justicia.

En el documento también se plantea la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años para ambos exfuncionarios. Tal imposición representa una sanción máxima según la Constitución Política del Perú.

Derecho de defensa de los acusados

Según informa el Congreso, "durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación constitucional, el denunciado puede ser asistido o representado por abogado", de acuerdo al artículo 89 del Reglamento del Congreso. De tal manera, se estaría garantizando el ejercicio de derecho a la defensa tanto para los imputados o a través de su defensa legal.

De aprobarse el informe final en la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, conformado por los miembros de la Mesa Directiva y por los representantes o portavoces de los partidos políticos, decidirá la fecha y hora para continuar con el debate en el Pleno, con prioridad en la sesión correspondiente.

