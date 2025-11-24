Ejecutivo responsabiliza a gestión de Dina Boluarte por entrega de becas 18 sin presupuesto

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, responsabilizó a la gestión de Dina Boluarte por las deficiencias del programa Beca 18. Ello, tras un informe periodístico que reveló la entrega de becas sin presupuesto.

Responsabiliza a la gestión de Boluarte

Tras la revelación periodística donde el Ministerio de Educación (Minedu) reconoce el vacío presupuestal por 697 millones de soles para cubrir las 20,000 becas del programa Beca 18, el presidente de la PCM, Ernesto Álvarez, precisó que tal "irresponsabilidad" se habría ejecutado sin la aprobación técnica de la anterior gestión.

"El Gobierno anterior no había presupuestado la multiplicación prácticamente en un 100% de estas becas. Por tanto, el anuncio que había hecho de manera irresponsable, Pronabec, carecía de sustento técnico en cuanto a la aprobación previa del presupuesto correspondiente por parte del Ministerio de Economía", indicó el premier.

Como se recuerda, durante el gobierno de Boluarte, precisamente en el mes de agosto de 2025, la exmandataria prometió 10 mil plazas para el programa anual. Sin embargo, la jefa de Pronabec, Alexandra Ames, ascendió la convocatoria hasta 20 mil becas. Ello, sin contar con respaldo técnico para asumir 10 mil becas más.

Respuesta del Minedu

A través del comunicado N.º 016-2025-Minedu, la institución pública señaló, tras la revelación periodística, que "el tema presupuestal se encuentra actualmente en la etapa final del proceso legislativo de la Ley de Presupuesto 2026" y que el cronograma establecido continuará.

Sin embargo, precisa que "la etapa de selección se desarrollará una vez aprobada Ley de Presupuesto 2026 y en función de los recursos que se asignen". De tal manera, se espera que el anuncio gubernamental apruebe el presupuesto para las 20 mil becas anunciadas.

Comunicado del Minedu sobre beca 18 de Pronabec

Ejecutivo tratará de llenar vacío presupuestal

El premier Álvarez precisó que ha consultado con diversos ministros del gabinete para intentar "llenar ese vacío presupuestal" con otro tipos de fondos gubernamentales con el fin de evitar perjudicar a los postulantes preseleccionados.

"He consultado con el presidente Jerí y hemos logrado el compromiso del MEF y el compromiso en general de todos los ministros para de cualquier manera posible tratar de llenar ese vacío presupuestal con fondos de contingencia o con fondos de otras actividades del Estado", precisó.

Ante la necesidad de un presupuesto adicional para cubrir el déficit presupuestal, el premier Ernesto Álvarez responsabilizó al gobierno de Dina Boluarte por anunciar irresponsablemente becas sin presupuesto.