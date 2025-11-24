Fiorella Molinelli: "Lo mismo que aplicó el TC a Keiko Fujimori debería aplicarse a PPK"

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La precandidata presidencial por Alianza, Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, generó debate al señalar que el Tribunal Constitucional (TC) debería aplicar un criterio similar al que benefició a Keiko Fujimori en el caso 'Cócteles', pero esta vez en el proceso judicial que enfrenta el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Molinelli explicó que su decisión de incorporar a PPK, quien a día de hoy cuenta ya con 87 años de edad, en su equipo responde a su relevancia histórica.

"Es una figura importante que nos recuerda el inicio de la crisis política", afirmó

La candidata aludió al periodo de inestabilidad que marcó su salida del poder en 2018. Reconoció que para ella fue "ingrato" pasar de la parte técnica a la política cuando se unió al expresidente en la elaboración de un plan de gobierno, en medio de la batalla política de aquel momento.

"El lanzamiento de PPK nuevamente a la política se da con la intención de recordar a todos los peruanos esos 10 años de insatisfacción que nos han dado los políticos de siempre", señaló.

El retorno de PPK, según Molinelli, busca ser un recordatorio para los ciudadanos. Con ello, intenta posicionar al exmandatario como un símbolo de contraste frente a la clase política tradicional.

Fiorella Molinelli y Pedro Pablo Kuczynski.

Molinelli confía en el debido proceso

Respecto al proceso judicial que afronta Kuczynski, Molinelli fue clara en su postura y señaló que esperará a que la justicia peruana pueda dictar a favor del exmandatario y que el Tribunal Constitucional actúe del mismo modo que intervino en el caso de la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien se le archivó el emblemático caso 'Cócteles'.

"Creo en el debido proceso y lo mismo que se le aplicó a Keiko en el Tribunal Constitucional debería aplicársele a él; porque a igual razón, igual derecho", señaló.

También cuestionó la lentitud del sistema judicial peruano. "Lamentablemente aquí en el Perú la justicia llega tarde y él ya tiene una edad avanzada", dijo, sugiriendo que a PPK le corresponde más bien una "justicia popular", entendida como el reconocimiento ciudadano de su trayectoria y situación actual de salud y edad.

Con ello, Molinelli coloca nuevamente al expresidente Kuczynski en el centro del debate político y judicial. Su defensa y llamado a aplicar el mismo criterio del TC que benefició a la candidata Keiko Fujimori abren otra vez la discusión sobre la equidad en la justicia peruana pero también la duda de si solo se buscaría un beneficio político de cara a los comicios.