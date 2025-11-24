RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Cambios para el 2026

Yoshimar Yotún habló sobre el actual proyecto de Sporting Cristal: "Hay muchas cosas por mejorar"

Ante la sequía de títulos que ha experimentado Sporting Cristal, su capitán Yoshimar Yotún habló en un podcast y se refirió al proyecto de Innova, el cual no ha convencido a los hinchas 'cerveceros'.

Yotún habló sobre la sequía de títulos de Sporting Cristal.
24/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 24/11/2025

Previo a las semifinales de los playoffs de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, Yoshimar Yotún se sentó en un podcast para hablar sobre la actualidad de Sporting Cristal. El mediocentro 'cervecero' hizo mea culpa y reconoció que el proyecto de Innova no ha tenido los resultados esperados, por la falta de títulos.

Sequía de títulos para los celestes

En el programa 'Hazme el Aguante' del canal 'DENGANCHE', el experimentado jugador opinó sobre la forma como los actuales dueños del cuadro rimense manejan a la institución. Reconoció que aunque el proyecto es ambicioso, le ha faltado ultimar detalles para conseguir el campeonato, esquivo hace cinco años.

"A veces los proyectos con títulos son mucho mejor. La última vez que Cristal salió campeón fue en el 2020 y es complicado para el hincha. Por ese lado es un poco entendible, que el hincha se acostumbre a un club ganador, pero el proyecto quizás ahora no está dando resultados, ahora en 2026 hay muchas cosas por mejorar", indicó Yotún.

Para el capitán del cuadro 'bajopontino', la ausencia de hinchas en gran parte de la temporada, por el boicot que las barras oficiales emprendieron contra Joel Raffo. El mediocentro lamentó ese escenario que vivieron, asegurando que la presencia de sus aficionados en el estadio Alberto Gallardo es un impulso ante los rivales.

"Hemos jugado muchos partidos con poca gente y eso ha sido muy doloroso porque nosotros necesitamos del hincha. Por más que tengan su diferencias con los directivos, no deberían afectarnos a nosotros, ellos deben seguir alentándonos porque una cosa son los dirigentes y otra el equipo", manifestó.

Cristal busca ser Perú 2

Clasificado a la próxima Copa Libertadores, el equipo del Rímac deberá afrontar una post temporada en la que definirá su ubicación. Al culminar en el cuarto lugar de la tabla acumulada, está obligado a jugar una semifinal con el tercero, que fue Alianza Lima.

La serie la iniciará como local, recibiendo a los 'íntimos' el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima. La vuelta se jugará cuatro días después en el Alejandro Villanueva, aún sin confirmarse si será con hinchada doble en cada compromiso. El ganador definirá el cupo de Perú 2 ante Cusco FC en una llave de ida y vuelta.

El capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, habló sobre lo duro que han significado estos cinco años sin títulos para Sporting Cristal. El mediocentro habló sobre el proyecto de Innova y las controversias que ha habido con los hinchas celestes.

