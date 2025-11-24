Fiorella Molinelli ANUNCIA que 'Pantera' Zegarra será CANDIDATO al Congreso: "Para Lima regiones"

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, la precandidata presidencial por Alianza, Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, reveló que David 'Pantera' Zegarra' se postula junto a su partido como diputado para el Congreso. "Para Lima regiones", precisó.

'Pantera' y Martín Valeriano

En primer lugar, la también ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, se pronunció al respecto de lo que el deportista podría aportar tras la revelación de su candidatura al Parlamento Nacional."Su agenda es el tema del deporte".

Además, se pronunció respecto a otro de los candidatos que forman parte de su organización política como lo es Martín Valeriano, expresidente de la Asociación Nacional de Integración del Transporte (Anitra) y explicó la razón por la cual lo ha invitado a formar parte, en el marco en donde los transportisas vienen siendo víctimas de la criminalidad.

"Con ellos hemos conversado sobre la Agenda País en el tema con la lucha contra la inseguridad ciudadana y una de las cosas que yo siempre critico es a los actores que levantan la voz desde afuera, pero no se involucran a hacer las cosas desde adentro. Ellos saben todo el circuito de la extorsión y lo conocen muy bien", enfatizó.

En esa línea aseguró que esos actores, tiene fichados a policías cómplices y extorsionadores, el modus operandi y lo que está fallando en el sistema. "Lo he invitado (a Martín Valeriano) para que su causa lo sume desde adentro sino también la necesidad de trabajar la formalización de transporte en el Perú, pero teniéndolos a ellos como actores directos donde busquemos soluciones consensuadas", explicó.

El spot político con Christian Cueva

En otro momento, la precandidata presidencial se pronunció respecto a la aparición de Christian Cueva en un spot político de su partido y la razón por la cual fue el elegido para ello, pese a estar involucrado en temas controversiales como la infidelidad.

En primera instancia, opinó que en la contienda política existe un reclamo de propuestas así como conocer los planes de gobierno y es en ese contexto que algunos medios de comunicación no invitan a las propuestas serias.

"Lo que queríamos llamar la atención sobre ese tema, necesitábamos posicionar nuestro nombre, el simbolo del caballito y que estaba Fiorella Molinelli como candidata a la presidencia, todo fue tomando forma (...) funcionó porque estuviemos en todos los portales, estuvimos en las portadas de los medios de comunicación", manifestó.

De cara a las próximas elecciones generales, David 'Pantera' Zegarra postulará como diputado al Congreso para Lima regiones, por el partido Alianza, Fuerza y Libertad, así lo reveló Fiorella Molinelli.