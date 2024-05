"Bloque Magisterial no nos representa porque no está acorde a nuestros intereses", dice secretario general del Sutep

En la antesala de un paro nacional, el secretario general del Sutep de Lima Metropolitana, Gilmer Meza, aseguró en Exitosa que el Bloque Magisterial no representa al gremio de docentes en el Perú; puesto que "no defendería sus intereses".

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el vocero descartó que dicha bancada del Congreso de la República esté alineada con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación.

"El magisterio nacional no tiene ninguna bancada. Este grupo (Bloque Magisterial) no nos representa porque no toca medularmente los problemas del magisterio nacional", dijo a nuestro medio.