Cámara del Congreso fue usada en mitin de Fuerza Popular: Ruth Luque pide informe sobre lo sucedido

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Ruth Luque solicitó un informe en el que se establezcan las responsabilidades por el uso de una cámara del Congreso en la presentación de la precandidatura presidencial de Fuerza Popular en Trujillo.

Exigen información

La congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, informó a través de sus redes sociales que ha solicitado un informe al presidente encargado del Congreso en donde se establece la responsabilidad del servidor que renunció.

Se refiere a Daniel Luza Amesquita, un trabajador del Parlamento que pertenece al área de Participación Ciudadana, del que busca conocer su cargo y dependencia para conocer que otros trabajadores están implicados. Luza renunció el 31 de octubre.

"Hay que recordar que el cumplimiento de las normas y la supervisión laboral de los servidores se encuentra a cargo de sus jefe inmediatos de las dependencias donde incurren las inconductas de funcionarios", detalló en el documento.

#Transparencia Sobre el uso de cámaras del Congreso en campaña proselitista de Fuerza Popular: He solicitado que el Congreso me brinde el informe en donde supuestamente establece la responsabilidad del servidor que ya habría renunciado, así como su cargo y dependencia, para... https://t.co/F7Zb7Eo99w pic.twitter.com/Q9CdJzHxeZ — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) November 3, 2025

Niegan que bancada de Fuerza Popular haya solicitado uso

El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, rechazó que su bancada haya solicitado el uso de una cámara del Parlamento en la presentación de la lista de precandidatos presidenciales del partido en Trujillo.

"Fuerza Popular no lo pidió, menos le pidió que lleve una cámara del Congreso. Había 40 cámaras en ese evento, no se necesitaba una cámara más. (...) Lo importante es que esto no ha sido voluntad de Fuerza Popular, ni de ningún congresista de Fuerza Popular", detalló.

Además, el legislador se refirió a que, hasta el momento solo se ha asumido la responsabilidad individual del trabajador, pero consideró que se debe investigar si hubo una cadena de mando involucrada.

"[La pita se rompe por el lado más débil] Hasta ahora se va rompiendo por el lado más débil, yo pienso que hay que romperla un poco más arriba también", opinó.

En esa línea, Bustamante hizo un llamado a la Contraloría General de la República a intervenir para esclarecer los hechos y exigió una investigación hasta llegar a las últimas consecuencias.

Edwin Martínez cuestiona lo sucedido

El congresista Edwin Martínez de la bancada de Acción Popular cuestionó lo sucedido con una cámara del Congreso captada en el mitin de Fuerza Popular. Al respecto, señaló que se debe investigar quién autorizó la salida del equipo y rechazó que la responsabilidad caiga solo en un trabajador. "Todos hacen mutis porque ya renunció, pero ¿Quién ordenó que se lleve la cámara?", preguntó.

Es en esa misma línea que, la congresista Ruth Luque ha solicitado la información de las responsabilidades al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.