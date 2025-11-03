José Jerí es reconocido como jefe supremo de FF.AA. y la Policía: "Hemos pasado de la defensiva a la ofensiva"

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en una ceremonia realizada en el Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja.

Presidente resalta que se toman acciones

En medio de una actividad que contó con la participación de los ministros de Defensa, César Díaz, y del Interior, Vicente Tiburcio, además de los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, el presidente envió un mensaje en medio de un contexto de inseguridad.

"El Estado jamás será un espectador, hemos pasado ahora, de la defensiva a la ofensiva en esta lucha, no habrá espacio para la indiferencia ni para la impunidad. Como jefe supremo afirmo con firmeza actuaremos sin tregua contra quienes atenten contra la ley, seremos enérgicos, pero siempre dentro del respeto a la Constitución, a las leyes y de los derechos humanos", expresó.

Resaltó además, que junto a las fuerzas del orden recuperarán a país que ha sido tomado por la delincuencia y criminalidad organizada que atormenta a la ciudadanía.

En esa línea invocó a los peruanos a la unidad. como un deber moral con el futuro y la historia, consideró que se deben transformar las diferencias en fortalezas al servicio de la nación y bien común. Por su parte, aseguró que como jefe supremo defenderá al país con coraje y valor.

Ceremonia protocolar

Previo a su intervención, se llevó a cabo la ceremonia. El general de brigada César Andaluz Salaberri, jefe de línea y director de la Escuela Militar de Chorrillos, dio la bienvenida al mandatario, asegurando que las tropas están listas para ser revistadas.

Previo a ello, el mandatario saludó a la bandera de guerra de las unidades militares que acudieron a la actividad y posteriormente pasó revista a las unidades, entre ellas, la Legión Peruana de la Guardia y el Batallón de Infantería N°1, como parte del reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP.

La ceremonia es un acto de respaldo institucional y reafirma el principio de subordinación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al poder civil democráticamente electo. Además, es un acto dentro de las actividades que refleja la transición del mando en el más alto nivel.

Es así, como el presidente José Jerí fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP, durante la actividad remarcó la lucha contra la criminalidad que afronta su Gobierno