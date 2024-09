Canciller Elmer Schialer asegura que Perú no reconoce resultados oficiales de elecciones en Venezuela

El canciller Elmer Schialer indicó que el Perú no reconocerá los resultados de las elecciones de Venezuela y condenó la persecución política de opositores al régimen de Nicolás Maduro.

Durante su presentación como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Schialer Salcedo criticó que no se hayan presentado las actas electorales de las últimas elecciones en Venezuela y apuntó que ello evidencia graves irregularidades en el proceso.

"En lo que respecta a Venezuela, quiero enfatizar nuevamente que no hay ningún cambio de giro. El Perú continuará manteniendo su firme e invariable posición de exigir el respeto a la voluntad expresada por el pueblo venezolano en los comicios presidenciales del 28 de julio pasado. No se han presentado las actas electorales de estos comicios, lo que es evidencia de graves irregularidades en el proceso, las que ya hemos por demás denunciado. No reconocemos esos resultados", declaró.