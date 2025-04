Canciller faltó a la verdad sobre posible extradición de Nadine, alerta abogado: Brasil no retorna asilados

En diálogo con Exitosa, el abogado experto en temas de extradición James Rodríguez advirtió que el canciller Elmer Schialer Salcedo no habría dicho la verdad al manifestar que se podría iniciar un proceso de extradición de Nadine Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil.

En conversación con Jesús Verde para el programa 'Hablemos Claro', el especialista indicó que el tratado entre Perú y Brasil es claro al señalar que el país dirigido actualmente por Lula da Silva no retorna a aquellas personas a las que les hayan otorgado el asilo político.

"El canciller de nuestro país [...] quizás no haya tomado conocimiento pleno de lo que es el tratado entre Perú y Brasil, porque el tratado especifica claramente de que Brasil no retorna, no entrega, a personas que se les ha otorgado asilo político por dicho país", declaró.