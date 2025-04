Rodríguez Mackay defiende asilo diplomático otorgado a Nadine Heredia: "Es un derecho de Brasil"

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, brindó una entrevista exclusiva a Exitosa y explicó las razones por las que Brasil hizo uso de su derecho al otorgarle asilo a Nadine Heredia luego de que fue sentenciada a 15 años de cárcel por lavado de activos.

En conversación con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el exintegrante del Poder Ejecutivo manifestó que es necesario dejar de lado la subjetividad y tomar con seriedad el derecho internacional. En esa línea, explicó que son incorrectas las afirmaciones en las que señalan que no correspondía la protección brindada a la esposa de Ollanta Humala por parte del país de Lula da Silva.

De acuerdo a lo indicado por el internacionalista, concederle el asilo a la ex primera dama peruana es un derecho de Brasil y no propiamente de Heredia Alarcón.

"Tenemos que dejar la subjetividad y la política, y ser muy serios con el derecho internacional. Vengo escuchando que el asilo que Brasil le ha concedido a Nadine Heredia es un asilo que no corresponde, que no compete, etc. Están muy mal [dichas afirmaciones] porque el asilo es un derecho de Brasil, no es ni siquiera de Nadine Heredia", precisó.