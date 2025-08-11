¡Al mismo estilo de Jennifer Lopez! María Pía Copello sorprende al bailar en infartante video

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello ha encontrado en las redes sociales una oportunidad para generar contenido y sorprender a sus miles de seguidores. Desde videos virales bien organizados o hasta registrar lo que realiza en su día a día. Recientemente, develó un infartante audiovisual que protagonizó y el cual se viralizó inmediatamente.

María Pía Copello sorprende en video

María Pía Copello sorprendió a más de uno al recurrir a su cuenta oficial de Instagram, el último domingo 10 de agosto, para publicar un infartante video. En dicho material audiovisual, la figura televisiva aparece vestida y bailando al mismo estilo de la cantante Jennifer Lopez.

En la puesta en escena se le observa acompañada de los trabajadores de una cevichería llamada 'Las Gaviotas'. Junto a ellos, la conductora de 'Mande Quien Mande' recreó la presentación que realizó Jennifer Lopez. junto a J Balvin, en el Super Bowl 2020.

Cabe resaltar, que este restaurante sorprende a sus comensales con diveros shows musicales interpretados por sus propios colaboradores. De esta manera, hacen muy amena la experiencia de su estadía más allá del ambiente culinario.

María Pía Copello se pronuncia

La publicación también fue compartida por la empresa gastronómica y Copello les dejó un ameno mensaje en el que expresó cómo se sintió al formar parte de dicho video. Además, aseguró que mostrará todo el detrás de cámaras.

"Ha sido una experiencia preciosa estar al lado de todo este equipo. Gracias Mariano por haber sido el mejor profe. Quedó increíble, ya viene el detrás... me pasó de todo", escribió la también influencer.

María Pía se expresó sobre el video en el que participó

Video se vuelve viral

La publicación del video de María Pía Copello, ocasionó que este se vuelva viral inmediatamente. Al respecto, los usuarios de Instagram escribieron sus comentarios a través de los que expresaron sus felicitaciones por la destreza de Copello.

"¡Dios, qué talento!", "Aluciné con la coreografía, increíble Pía Copello y el equipo espectacular", "Me encanta", "Está increíble", fueron algunos de los comentarios del público.

De otro lado, Rebeca Escribens se sumó a las felicitaciones, quien fiel a su estilo advirtió que también podría realizar algo parecido en un futuro. "Me estás dando ideas", señaló.

De esta forma, María Pía Copello sorprendió a sus miles de seguidores de las redes sociales al publicar un video en el que aparece bailando al mismo estilo de la cantante Jennifer Lopez. Hecho que culminó por viralizarse y generó diversos comentarios.