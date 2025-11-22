Gustavo Petro desafió a secretario de EE.UU. Marco Rubio: "Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo"

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Frente a pretensiones de Estados Unidos de querer detener al presidente de Colombia, Gustavo Petro, este no se guardó nada y lanzó un desafío contra el secretario de Estado Marco Rubio. En un acto público lo retó a capturarlo y ponerle el vestuario que distingue a los presos en la nación norteamericana.

Petro no le teme a los EE.UU.

Desde hace meses el mandatario colombiano ha demostrado que no lo amilana el poderío estadounidense, y uno de sus primer actos lo hizo en Nueva York. Ahora, ha advertido que su país no se doblegará ante una injerencia extranjera y que él no es responsable de cosas que haya pasado el funcionario de Donald Trump.

"Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo, pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no conozco, no hacen culpable a ningún colombiano de lo que le pasó a su abuelo o a su papá", manifestó el último viernes Petro en un acto público.

#NoticiaW | El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) desafió al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien, según él, intenta encarcelarlo: "si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo, pero este pueblo no se le arrodilla, sus odios del pasado, que no los... pic.twitter.com/3c22R7JBed — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 22, 2025

Acto seguido, aseguró que defenderá la soberanía colombiana ante cualquier presión foránea y que sabe bien cómo opera la Casa Blanca. Refirió que su nación ha estado constantemente en conflictos y que sabe lidiar con ellos, por lo que uno más no significaría una gran diferencia.

"Tiene que arrodillarse, porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. No nos amenace, no nos engañe, que sabemos las jugadas. Dos siglos de saber, de andar de guerra en guerra en este pueblo. Guerras de todo tipo, por nada a veces", indicó.

Denunció complot para vincularlo con drogas

En su presentación, el mandatario acusó a los alcaldes de Cali, Alejandro Eder, y de Medellín, Federico Gutiérrez, así como la precandidata presidencial Vicky Dávila y el excanciller Álvaro Leyva de realizar un viaje a EE.UU. Su intención habría sido reunirse con Rubio para transmitirle la idea de que tiene vínculos con el narcotráfico.

"Los señores que fueron a hablar para que Rubio le dijera a Trump que pusiera preso a Petro, y que me metieran en la lista de narcotraficantes, estos señores colombianos y señoras colombianas sí que tienen relaciones políticas y familiares con el narcotráfico en Colombia", expresó.

Frente a las presuntas intenciones de Estados Unidos de querer enviar a prisión a Gustavo Petro, el presidente de Colombia alzó la voz y desafió al secretario de Estado, Marco Rubio. El mandatario aseguró no tenerle miedo y lo retó a que le pongan el pijama naranja.