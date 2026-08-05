Presidenta Keiko Fujimori reafirma que su gobierno respetará la independencia de poderes y el Estado de derecho

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori reafirmó que su gobierno respetará la independencia de los poderes del Estado y aseguró que su gestión actuará dentro del marco del Estado de derecho.

Mandataria Fujimori subraya respeto a la separación de poderes

La mandataria Fujimori Higuchi declaró este martes su "absoluto respeto" a la separación de poderes públicos, a la institucionalidad democrática y al Estado de derecho en el país. Ello, como garantía indispensable para preservar las libertades y la estabilidad nacional.

"Hoy, como presidenta de la República, declaro ante ustedes y ante la ciudadanía el absoluto respeto de mi Gobierno a la separación de poderes", manifestó la inquilina de Palacio de Gobierno durante una ceremonia realizada en el Palacio Nacional de Justicia de Lima, con motivo del Día del Juez y la Jueza.

Además, en su comparecencia la jefa de Estado afirmó que es consciente de los desafíos a los que se enfrenta la administración de justicia y destacó las líneas de acción de la actual gestión de Janet Tello como presidenta de la Corte Suprema de Justicia del Perú para que la justicia sea inmediata y oportuna.

"La ciudadanía demanda procesos rápidos, transparencia y lucha implacable contra toda forma de corrupción", enfatizó la actual gobernante del Perú exponiendo las necesidades de la población en el ámbito de la justicia.

Compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial

Más adelante, la presidenta Keiko Fujimori resaltó su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial. Acerca de ello, sostuvo que se brindarán los recursos que sean necesarios para impulsar una justicia itinerante en las zonas más alejadas del territorio nacional.

Además, la implementación de unidades de flagrancia, modernización tecnológica, expediente judicial electrónico y la capacitación permanente de los jueces nacionales.

"Apoyaremos decididamente la implementación de las unidades de flagrancia, la modernización tecnológica y el avance del expediente judicial electrónico (...) Quiero un Perú donde una madre no tenga que esperar años para obtener justicia para sus hijos", indicó la mandataria destacando la importancia de tener una justicia eficiente y más cercana a la población.

Como parte de una ceremonia llevada a cabo en Palacio de Justiica por el Día del Juez y la Jueza, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, declaró su "absoluto respeto" a la independencia de poderes del Estado y aseguró que su gestión actuará dentro del marco del Estado de derecho. Además reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial en la búsqueda de tener una justicia más cercana a la ciudadanía.