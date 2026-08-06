Futbolista seleccionado fallece a los 27 años tras brutal ataque durante un presunto robo

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol de Uganda quedó golpeado por la muerte de David Owori, jugador de 27 años y capitán del SC Villa, quien perdió la vida luego de sufrir un ataque en Kampala. El caso es investigado por las autoridades tras un presunto robo cerca de su vivienda.

Investigan muerte de referente del fútbol ugandés tras ataque en Kampala

Según Reuters, el futbolista David Owori murió luego de ser atacado en la capital de Uganda. Los primeros reportes señalan que el jugador habría sido víctima de delincuentes que lo agredieron durante un presunto intento de robo ocurrido en la zona de Makindye.

El jugador fue encontrado con graves heridas después del ataque y posteriormente trasladado para recibir atención médica. Sin embargo, no logró recuperarse y falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la agresión registrada cerca de su domicilio.

CLUB STATEMENT



It is with profound sorrow that we announce the untimely passing of our captain, David Owori, who had been receiving treatment at Case Clinic following an attack by suspected thugs.



Our deepest condolences and prayers are with his family.



Rest in peace, Captain.... pic.twitter.com/8YjXoPDQf9 — SC Villa (@SCVillaJogoo) August 5, 2026

La policía de Uganda inició una investigación para identificar a los responsables del crimen, mientras el caso generó preocupación entre seguidores del fútbol. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias exactas del ataque contra el futbolista internacional de 27 años.

David Owori era capitán del SC Villa y uno de los jugadores reconocidos del fútbol ugandés, además de formar parte de su selección. Su trayectoria deportiva lo convirtió en una figura importante dentro del campeonato local antes de su fallecimiento.

SC Villa y fútbol de Uganda expresaron pesar por la pérdida del jugador

Tras conocerse la noticia, el SC Villa lamentó la muerte de su capitán, quien era considerado uno de sus principales referentes. El club destacó la importancia de Owori dentro del equipo y recordó su aporte durante las temporadas en las que defendió sus colores.

El fallecimiento del futbolista ocurrió en medio de reportes sobre problemas de seguridad en Kampala. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo sucedieron los hechos y encontrar a las personas involucradas en el ataque que terminó con la vida del deportista.

Según los reportes difundidos, los agresores habrían utilizado objetos contundentes durante el ataque contra Owori. El futbolista fue encontrado después de la agresión y los equipos médicos intentaron salvarlo, pero finalmente murió por las heridas provocadas.

La Federación de Fútbol de Uganda también recibió con pesar la noticia de la muerte del jugador. El organismo deportivo se sumó a las muestras de solidaridad hacia familiares, compañeros y seguidores del futbolista que representó al país.