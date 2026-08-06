Uruguay sorprende con el regreso de Diego Forlán: será el nuevo DT de la selección rumbo al Mundial 2030

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Uruguay confirmó a Diego Forlán como nuevo director técnico de la selección mayor, una decisión que marca el regreso de una de las figuras más importantes del fútbol rioplatense. El exdelantero asumirá el reto de liderar la selección en una nueva etapa deportiva.

Una leyenda uruguaya vuelve al banquillo de la Celeste

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó la designación e Diego Forlán como nuevo entrenador de su selección. El exfutbolista ocupará el cargo dejado por Marcelo Bielsa y será el encargado de conducir el proceso deportivo de la selección absoluta.

La llegada de Forlán representa el retorno de un histórico de la selección uruguaya. El exjugador, reconocido por su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011, asumirá un nuevo desafío dentro del fútbol de su país.

El nuevo DT también estará vinculado al trabajo con las divisiones juveniles, como parte de la planificación deportiva de la AUF. La decisión busca establecer una nueva etapa para la selección después del último proceso encabezado por Bielsa.

Diego Forlán vuelve a casa ✍🏼 pic.twitter.com/xawdXa73eB — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 6, 2026

Forlán cuenta con experiencia como técnico luego de dirigir clubes uruguayos como Peñarol y Atenas de San Carlos. Ahora tendrá su primer desafío al frente de la selección, donde fue una de las principales figuras durante su etapa como futbolista.

El desafío de preparar a Uruguay para el Mundial 2030

La designación de Forlán ocurre dentro de un proceso que apunta a la preparación de Uruguay para el Mundial 2030, torneo que tendrá al país como una de las sedes de celebración por el centenario de la Copa del Mundo.

Durante su carrera como jugador, Forlán disputó 112 partidos con la selección uruguaya y marcó 36 goles. Además, fue reconocido con el Balón de Oro del Mundial 2010 tras una destacada actuación en el torneo internacional.

El exdelantero formó parte de una generación que consiguió recuperar protagonismo para Uruguay a nivel mundial. Tras su retiro como futbolista, inició una etapa como entrenador con el objetivo de continuar ligado al deporte desde otra función.

"La leyenda regresa a casa", citó su la bienvenida.

La AUF apostó por Forlán para asumir la conducción de la selección luego de la salida de Marcelo Bielsa. El organismo confirmó que el exjugador tendrá la responsabilidad de liderar el nuevo ciclo de la selección uruguaya.

El nombramiento de Diego Forlán como nuevo entrenador de Uruguay abre una nueva etapa para la selección nacional, con la mirada puesta en los próximos compromisos internacionales y en la preparación del camino hacia el Mundial 2030.