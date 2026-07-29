RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Primer acercamiento

Claudia Sheinbaum busca restablecer relaciones diplomáticas con Perú tras contacto con Keiko Fujimori

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, expresó en una rueda de prensa que ya se ha ejecutado el primer acercamiento con el actual gobierno peruano, liderado por la presidenta Keiko Fujimori.

México busca restablecer relaciones diplomáticas con Perú
México busca restablecer relaciones diplomáticas con Perú (Composición Exitosa)

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 29/07/2026

Síguenos en Google News Google News

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el Gobierno mexicano inició conversaciones con la mandataria del Perú, Keiko Fujimori, para avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde noviembre de 2025 tras la decisión del Ejecutivo peruano de romper vínculos con el país extranjero.

Claudia Sheinbaum confirmó primer acercamiento con Keiko Fujimori

Por medio de una conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles 29 de julio, la mandataria mexicana informó que el secretario de Relaciones Exteriores, sostuvo una comunicación directa con la jefa de Estado peruana con el propósito de retomar el diálogo bilateral y encontrar una solución al caso de la ex primera ministra Bettsy Chávez, quien permanece resguardada en la Embajada de México en Lima, actualmente bajo protección de Brasil.

"El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando para que la persona que está en nuestra Embajada, que hoy está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto", declaró Sheinbaum.

Ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones

Esta distancia diplomática se dio debido a ue luego que México concediera asilo a Bettsy Chávez, investigada por su presunta participación del intento de golpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. El Gobierno peruano consideró que esa decisión constituía una injerencia en asuntos internos y decidió poner fin a las relaciones diplomáticas.

Primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori prioriza seguridad, reactivación económica y reorganización
Lee también

Primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori prioriza seguridad, reactivación económica y reorganización

Pese a ello, la presidenta mexicana señaló que su administración mantiene la voluntad de recomponer los vínculos con el Perú. No obstante, reiteró que México conserva una postura crítica respecto a la condena impuesta al expresidente Pedro Castillo.

"También sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo. Es una posición que nosotros hemos establecido, pero más allá de ello, no queremos la ruptura de las relaciones", manifestó.

Canciller Carlos Espá se pronuncia ante acercamiento de ambas naciones

En respuesta a estas declaraciones, el canciller peruano, Carlos Espá, destacó los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones y expresó su confianza en que las relaciones diplomáticas puedan normalizarse en el corto plazo.

Keiko Fujimori protagonizó su primer balconazo como presidenta de la República
Lee también

Keiko Fujimori protagonizó su primer balconazo como presidenta de la República

"Lo que puedo decir es que Perú y México son dos países hermanos, muy parecidos entre sí. Somos naciones con civilizaciones milenarias, herederas de culturas inmensas que se reflejan en nuestras tradiciones, nuestra música y nuestra identidad, afirmó el canciller

Finalmente, Claudia Sheinbaum busca restablecer relaciones diplomáticas con Perú tras contacto con Keiko Fujimori que es la actual mandataria hasta el año 2031.

Temas relacionados Claudia Sheinbaum Keiko Fujimori México relaciones diplomáticas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA