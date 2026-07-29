Claudia Sheinbaum busca restablecer relaciones diplomáticas con Perú tras contacto con Keiko Fujimori

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el Gobierno mexicano inició conversaciones con la mandataria del Perú, Keiko Fujimori, para avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde noviembre de 2025 tras la decisión del Ejecutivo peruano de romper vínculos con el país extranjero.

Claudia Sheinbaum confirmó primer acercamiento con Keiko Fujimori

Por medio de una conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles 29 de julio, la mandataria mexicana informó que el secretario de Relaciones Exteriores, sostuvo una comunicación directa con la jefa de Estado peruana con el propósito de retomar el diálogo bilateral y encontrar una solución al caso de la ex primera ministra Bettsy Chávez, quien permanece resguardada en la Embajada de México en Lima, actualmente bajo protección de Brasil.

"El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando para que la persona que está en nuestra Embajada, que hoy está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto", declaró Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condiciona para restablecer relaciones diplomáticas con el Perú que se le de salvoconducto Betssy Chávez y el indulto a Pedro Castillo, interviene en los asuntos internos del Perú. Nuestro país debe defender su soberanía y juridicidad. pic.twitter.com/l8GGIzNv0H — LUIS SOLÓRZANO (@LUIS_SOLORZANOT) July 29, 2026

Ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones

Esta distancia diplomática se dio debido a ue luego que México concediera asilo a Bettsy Chávez, investigada por su presunta participación del intento de golpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. El Gobierno peruano consideró que esa decisión constituía una injerencia en asuntos internos y decidió poner fin a las relaciones diplomáticas.

Pese a ello, la presidenta mexicana señaló que su administración mantiene la voluntad de recomponer los vínculos con el Perú. No obstante, reiteró que México conserva una postura crítica respecto a la condena impuesta al expresidente Pedro Castillo.

"También sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo. Es una posición que nosotros hemos establecido, pero más allá de ello, no queremos la ruptura de las relaciones", manifestó.

Canciller Carlos Espá se pronuncia ante acercamiento de ambas naciones

En respuesta a estas declaraciones, el canciller peruano, Carlos Espá, destacó los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones y expresó su confianza en que las relaciones diplomáticas puedan normalizarse en el corto plazo.

"Lo que puedo decir es que Perú y México son dos países hermanos, muy parecidos entre sí. Somos naciones con civilizaciones milenarias, herederas de culturas inmensas que se reflejan en nuestras tradiciones, nuestra música y nuestra identidad, afirmó el canciller

Finalmente, Claudia Sheinbaum busca restablecer relaciones diplomáticas con Perú tras contacto con Keiko Fujimori que es la actual mandataria hasta el año 2031.