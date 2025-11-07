Cancillería no define salvoconducto de Betssy Chávez: "El derecho de asilo se ha desvirtuado"

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 7 de noviembre la Cancillería de la República emitió un comunicado en el que se manifestó con respecto al salvoconducto que esperaba Betssy Chávez. Precisa que tras consultas internas y externas, el derecho de la parte solicitante se ha desvirtuado y recurrirá a la OEA la modificación de la Convención de Caracas.

Consultas exhaustivas de la Cancillería

La nota de prensa emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, señala que las consultas realizadas fueron externas y también con juristas expertos de la región. Una de sus primeras conclusiones es una evolución negativa en la práctica internacional de las solicitudes de este documento de viaje de emergencia.

"Desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se ha producido una evolución negativa en su práctica internacional. Se ha constatado en distintos casos, no solo vinculados al Perú, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma", indica el texto.

📄Comunicado de Prensa 022-25:



Sobre solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez y partida de embajador cubano.



👉 https://t.co/HXqYGc22xf pic.twitter.com/lgdWEbSJ1x — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 7, 2025

Por tal motivo, la Cancillería considera que se "desnaturaliza la esencia de la Convención", que se supone, debe proteger a los miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas. En ese sentido, considera que la solicitud mexicana no sería para alguien que cumple ese requisito.

"Manifiesta también su profundo malestar y rechazo porque el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren de persecución en Estados democráticos, sino que , más bien, son procesados o incluso condenados por delitos comunes", indica la nota.

Cancillería acudirá a la OEA

Para tratar de resolver este problema identificado, el MRE le propondrá a la OEA un cambio de esta convención que data hace 71 años, con el objetivo de que no se altere su finalidad. Por último, indica que en un momento oportuno dará a conocer el resultado de estas gestiones y la decisión del Gobierno peruano.

"Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelanta esta propuesta, cuyo objetivo centra es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las América", sentencia.

