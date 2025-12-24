Navidad 2025: Revisa los horarios especiales del Metro, Metropolitano y corredores este 24 y 25 de diciembre

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Llegó el día de Nochebuena y van comenzando los preparativos para la celebración de Navidad en familia. Por ello, los servicios de transporte público masivo de Lima Metropolitana funcionarán tanto el 24 y 25 de diciembre con horarios especiales. Conoce cuáles son aquí y evita contratiempos.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios del Metro, Metropolitano, corredores y otros más operarán con normalidad durante los días feriados, así como los declarados no laborables.

Por lo tanto, la ciudadanía tendrá la oportunidad de movilizarse sin problemas para realizar las compras que les falten, visitar a sus seres queridos o regresar a sus hogares con normalidad.

Horarios para el miércoles 24 de diciembre

En el Metropolitano, los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 comenzarán a operar desde el mediodía.

El resto de servicios de transporte público regulares, expresos y alimentadores continuarán con sus horarios habituales.

Los servicios regulares A, B y C funcionarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que el Expreso 5 atenderá de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Los buses alimentadores funcionarán hasta las 11:00 p.m.

Horarios para el feriado del jueves 25 de diciembre

Durante el feriado de Navidad, la ATU dictó los siguientes horarios de operación de los servicios de transporte público masivo más empleados en la capital:

Transporte regular: de 4:30 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

de 4:30 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. Metropolitano: los servicios regulares A, B y C funcionarán desde las 5 a.m. a 10 p.m., y el servicio Expreso 5 de 6 a.m. a 8 p.m.. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p.m.

los servicios regulares A, B y C funcionarán desde las 5 a.m. a 10 p.m., y el servicio Expreso 5 de 6 a.m. a 8 p.m.. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p.m. Línea 1 del Metro de Lima y Callao: de 5:30 a.m. a 10 p.m., con frecuencia de paso de trenes de 7.5 a 15 minutos, en función a la franja horaria.

de 5:30 a.m. a 10 p.m., con frecuencia de paso de trenes de 7.5 a 15 minutos, en función a la franja horaria. Línea 2 del Metro de Lima y Callao: funcionará en su horario regular de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

funcionará en su horario regular de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. Corredores complementarios: de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con sus servicios habituales.

de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con sus servicios habituales. Aerodirecto: operará en sus rutas regulares y horarios habituales.

operará en sus rutas regulares y horarios habituales. Los taxis autorizados funcionarán las 24 horas del día.

Horarios para el viernes 26 de diciembre

Este viernes 26 de diciembre es declarado no laborable para el sector público, pero la ATU informó que los servicios de transporte funcionarán con normalidad. Lo mismo sucederá durante el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre, a vísperas del año nuevo.

