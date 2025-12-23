Sunir reemplazará al INPE: José Jerí anunciará medidas penitenciarias a inicios de enero del 2026

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, anunció que para inicios de enero 2026 se anunciarán las nuevas medidas penitenciarias que empezaría a regir en la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

A inicios de diciembre, el mandatario anunció que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dejaría de operar para dar paso a la creación de una nueva entidad. La medida desató opiniones en contra por ser considerada como un cambio administrativo que no atacaría al crimen organizado.

Anuncio será los primeros días de enero 2026

Desde exteriores de Palacio de Gobierno, Jerí ratificó que anunciará nuevas medidas que se aplicaran en los establecimientos penitenciarios en el territorio peruano. Una de las medidas sería la creación de la Sunir, la entidad que reemplazará al INPE.

"A propósito de la creación de la Superintendencia con ciertas medidas que las vamos anunciar los primeros días de enero, entre el 1,2 y 3 de enero van a tener esas medidas nuevas que vamos a aplicar en los penales", precisó.

Jerí ubica este cambio de entidad como una estrategia en contra del crimen organizado. "Nos amenazan por aquí o por allá, muy por el contrario, no nos vamos a amilanar", indicó.

Reforma del INPE bajo la mira

En entrevista con Exitosa, el exjefe del INPE, Wilfredo Pedraza, cuestionó el anuncio del presidente José Jerí sobre el fin del dicha institución penitenciaria para convertirse en la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) .

"La reforma no va a tener ningún impacto ni en la inseguridad ni en la lucha contra la corrupción porque son vías diferentes", indicó Pedraza.

Según Pedraza, se tratarían de reformas administrativas que no impactarían en la lucha contra el crimen organizado. En ese sentido, no se combatiría con el cambio de nombre de la institución.

En ese sentido, considero que el gobierno de José Jerí "está apuntando mal" al asociar una reforma administrativa en los penales con la lucha contra la corrupción.

El exjefe del INPE precisó que las reformas que buscaría realizar el Ejecutivo sobre el INPE "en cualquier caso" se debe hacer fortaleciendo la autonomía que debe tener un sistema penitenciario.

Por ello, considero que anexarlo o hacerlo más dependiente del ministerio de Justicia sería un "grueso error" por lo que debe prevalecer la independencia de esta entidad.

La Sunir tendría nuevas medidas carcelarias tras ingresar como reemplazo del INPE tras la decisión del gobierno de José Jerí. Durante los primeros días de enero del 2026 se daría paso al anuncio de los cambios.