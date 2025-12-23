Padre Omar Sánchez critica la participación de Vladimir Cerrón en Elecciones Generales 2026

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el director de la Asoc. de las Bienaventuranzas, padre Omar Sánchez, criticó la participación de Vladimir Cerrón en la Elecciones Generales de 2026 debido a que ha sido condenado y se encuentra prófugo de la justicia.

Padre Omar Sánchez opina sobre elecciones 2026

En primera instancia, el padre Omar Sánchez, director de la Asociación de las Bienaventuranzas, sostuvo que de cara a las próximas elecciones generales 2026 ve las cosas con esperanza y subrayó "siempre creo que el futuro puede ser mejor", pero que dependerá "en gran parte" de la ciudadanía.

"Tener tantos presidentes encarcelados tiene varias miradas, la primera es que la justicia de alguna manera funciona increíblemente es el único país que tiene varios presidentes encarcelados. Por otro lado la verguenza de tenerlos así, pero el tercer tema es quién puso a esos presidentes ahí, fuimos nosotros quienes elegimos", sostuvo.

Desde su óptica consideró que esta campaña electora inició con "división, enfrentamiento" y señaló que tendremos que preocuparnos en conocer a cada candidato, saber sus propuestas y de elegir de verdad "no por odio" ni "porque alguien me lo dijo", sino por el contrario, sostuvo que se debe "elegir con conciencia de qué es lo mejor para el país".

"Necesitamos un candidato o candidata que se presente con la fuerza necesaria para enfrentar todos los problemas. El tema de la inseguridad para eso se necesita mucha fuerza y valentía, pero, además, necesita un clóset limpio. Hay candidatos que tienen clóset sucio", sostuvo.

Padre Omar Sánchez critica a Vladimir Cerrón

En tal sentido, cuestionó tajantemente la participación de Vladimir Cerrón como parte de los candidatos para las próximas Elecciones Generales 2026. "Cómo es posible que un país se permita que un señor, que está condenado y es prófugo de la justicia , participe en una elección", aseveró.

Bajo esa premisa, sostuvo que eso "dice mucho de nuestro país". Además, se drigió a los líderes políticos recomendándoles que hagan "una selección exhaustiva" a quienes ponen como candidatos.

"Es tan importante el rol de la prensa libre, de la prensa cierta, tan importante para ayudarnos a elegir. La prensa tiene un poder enorme para bien o para mal. Es un llamado a la prensa en general a que nos ayude a elegir mejor", puntualizó el padre Sánchez.

Es así como el padre Omar Sánchez, cuestionó que Vladimir Cerrón participe de las próximas Elecciones Generales 2026 debido a que "está condenado y es prófugo de la justicia".