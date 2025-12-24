Terremoto de magnitud 6,1 sacude el este de Taiwán: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el este de Taiwán, este miércoles, 24 de diciembre. Debido a esta situación, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú dio detalles de si este movimiento telúrico genera alerta de tsunami en Perú o no.

Terremoto de 6,1 en Taiwán: ¿Dónde fue el epicentro?

El Centro Meteorológico Central de la isla del Pacífico (CWA), anunció este miércoles que un terremoto estremeció la costa oriental de Taiwán con epicentro a 10 kilómetros al norte del condado de Taitung, ocasionando alarma entre la población del condado. Asimismo, se detalló que el movimiento fue registrado alrededor de las 17:47 hora local (09.47 GMT) con una latitud de 22,85 grados norte y 121,15 grados de longitud este.

Las autoridades taiwanesas también indicaron que el hipocentro se situó a una profundidad de 11,9 kilómetros. La intensidad máxima de este fenómeno alcanzó el nivel 5 en la escala local en el condado de Taitung, lo que implica réplicas percibidas ampliamente por la población y con potencial para provocar daños leves.

Debido a la magnitud del terremoto, se han activado los protocolos de emergencia para revisar posibles daños estructurales, especialmente en las zonas más antiguas de la ciudad, aunque por el momento no se ha informado de víctimas ni de daños materiales graves de forma inmediata en la isla del Pacífico.

¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el evento sísmico en Taiwán de este miércoles que también se sintió en el distrito de Yujing, previo a la Nochebuena, no genera alerta de tsunami en el litoral peruano, así lo informó la institución a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

24-12-25 04:47:06

Magnitud: 6.0 Mw

Referencia: 82 km ESE of Yujing, Taiwan

Profundidad: 10.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/PaKn72UYKF — Hidrografía Perú (@DHN_peru) December 24, 2025

Noticia en desarrollo...