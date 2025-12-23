José Jerí no descarta solicitar pensión vitalicia como expresidente: "En este momento no lo estoy pensando"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, fue consultado respecto a una futura solicitud de pensión vitalicia tras finalizar su gestión como mandatario encargado hasta julio de 2026. En su respuesta no descartó solicitarla mas preciso que durante su gestión no se "concentra en pensar en eso".

Respecto a la negativa de una pensión vitalicia hacia la expresidenta Dina Boluarte precisó que se basa en una decisión previa del Congreso de la República que respalda.

No lo descartó rotundamente

Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, el presidente José Jerí no descartó solicitar la pensión vitalicia otorgada a aquellos exmandatarios que han sido constitucionalmente elegidos por sufragio directo.

Si bien no confirmó la solicitud tampoco la rechazó por completo: "En este momento no lo estoy pensando", precisó. Ello, en medio del controvertido pedido de la exjefa de Estado, Dina Boluarte, a quien recientemente el Parlamento declaró improcedente su pensión.

"Desde acá hasta julio, agosto, la fecha que corresponda, hay mucho tiempo; no me concentra pensar en eso en este momento, lo que me interesa es lo que estoy haciendo ahora (...) En este momento no lo estoy pensando, no es mi concentración", indicó.

El presidente Jerí señaló que la pensión vitalicia no es una prioridad para su gestión. Sobre la negativa de este beneficio a Dina Boluarte, indicó que respeta la autonomía y los criterios fijados por el Congreso



Añadió que no lo considera "una prioridad en este momento" y que hasta su salida del cargo su prioridad es enfocarse en lo que está pasando ahora.

Respaldó postura del Congreso

Tras la difusión de un informe del Área de Asesoría Laboral del Parlamento al que accedió Cuarto Poder donde se declaró improcedente la solicitud de la exmandataria para acceder a la pensión vitalicia, Jerí consideró que se está siguiendo los lineamientos del Congreso de la República.

Precisó que el Parlamento ya contaba con un informe del 2022-2023 donde se fijaban los criterios para acceder a este beneficio económico a favor de los exmandatarios.

"Por ese camino no habría nada más que hacer, salvo que el Congreso vuelva a fijar nuevos criterios o nuevas situaciones que pueda contemplar, pero ya dependerá mucho del Congreso y su autonomía", señaló.

Según los requisitos que establece la Ley 26519, la pensión vitalicia es un beneficio como una forma de "reconocimiento" a quien ejerció el más alto cargo en el país de manera íntegra durante los cinco años que establece la Constitución. Por tal razón, Boluarte no calificaría para tal beneficio. Adicionalmente, la Defensoría ratificó esa misma postura.

Como se conoce, casos como Valentín Paniagua, Manuel Merino, Francisco Sagasti y el actual jefe de Estado, José Jerí, no cuentan ni contarían con tal modalidad de ingreso mensual por ser presidentes encargados y no por elección de sufragio directo.

Sin embargo, Jerí no ratificó ni tampoco descartó que no solicitaría pensión vitalicia tras finalizado su mandato en julio de 2026. "En este momento no lo estoy pensando", mencionó.