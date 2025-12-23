Presunto líder del 'Escuadrón de la Muerte' postula al Senado desde prisión: "No está impedido", asegura su abogado

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado Humberto Abanto señaló que su patrocinado Raúl Prado Ravines, excomandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) señalado como presunto líder del 'Escuadrón de la muerte', sí puede postular al Senado pese a encontrarse en prisión. No obstante, desestimó que asuma el cargo si es elegido.

Con mandato de prisión preventiva

Según Abanto, no hay algún impedimento constitucional que le prohíba al exmayor de la PNP presentarse como candidato a senador para el periodo 2026-2031. Sin embargo, de ser elegido y si es condenado, no podría ejercer con sus funciones, a diferencia de su condición actual con prisión preventiva.

"Sí, no está impedido por la ley. Dudo que vaya a ocurrir (de ser sentenciado), porque la Constitución dice que una personas con una sentencia, aunque sea en primera instancia no puede asumir ni cargos de confianza ni cargos de elección", sostuvo el letrado.

Agrega que de acuerdo a pactos internacionales, sí podrá realizar campaña política, debido a que su estatus actual no le prohíbe hacerlo. Manifestó que varios tribunales precisan que la privación de la libertad es solo encarcelando a una persona, pero que otros derechos no pueden ser reprimidos.

"La Carta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como otros tribunales, han sido claros en señalar que las personas privadas de su libertad, están privadas de la libertad física, no de la libertad de expresión, de pensamiento o participación política", sentenció.

Tenía condena de 35 años

El pasado 5 de junio fue el mayor Raúl Prado fue detenido por efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Se le acusaba de liderar el 'Escuadrón de la Muerte' y pesaba sobre el una condena de 35 años por homicidios bajo falsos escenarios, siendo declarada nula, abriéndose un nuevo juicio oral.

Habría organizado simulacros de operativos policiales en varios departamentos, con el objetivo de obtener condecoraciones, ascensos y beneficios económicos entre 2012 y 2015. Según el entonces coronel PNP Franco Moreno Panta, reveló la existencia de un grupo que él lideraría y que tres años antes habría ordenado la ejecución de tres personas.

El excomandante de la Policía Nacional, Raúl Prado Ravines sí tiene permitido postular al Congreso y además, hacer campaña desde prisión. Así lo confirmó su abogado, Humberto Abanto. Precisó que mientras no tenga una sentencia podría ejercer funciones siempre y cuando salga elegido en los comicios generales de abril del 2026.