Congreso fijó fecha para debatir acusación constitucional contra Betssy Chávez, anunció Fernando Rospigliosi

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció este viernes que la denuncia constitucional contra Betssy Chávez será debatida el miércoles 19 de noviembre. Para ello, se ha citado a la expremier de Pedro Castillo a que acuda al peno en compañía de su defensa legal.

Para inhabilitar a Betssy Chávez

Consultado por los medios, el presidente del parlamento dio precisiones de la citación contra la exlegisladora. Indicó que el próximo miércoles se realizará la sesión plenaria y esperan que Chávez Chino acuda con su abogado, mientras deciden se la inhabilitan por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

"El consejo directivo ha acordado que la próxima semana, después de representación, miércoles a las 3.00 de la tarde, se va a discutir en el pleno del Congreso la situación de la señora Betssy Chávez. La acusación constitucional es lo que se va a debatir. Se convocará a la señora Chávez, su abogado y Lady Camones presentará la acusación", sostuvo Rospigliosi.

El informe final que se aprobó hoy viernes en la Subcomisión de acusaciones constitucionales (que preside Camones), recomienda acusar e inhabilitar por 10 años a la expremier de toda función pública. Como se recuerda, ella está involucrada en el atentando contra la institucionalidad de Pedro Castillo.

Según el presidente del Congreso, el debate se desarrollará a lo largo de una hora, tiempo que será distribuido de forma proporcional en tres grupos de parlamentarios. La acusación constitucional señala que Betssy Chávez habría infringido los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política peruana.

SAC aprobó inhabilitación contra Castillo y Chávez

Más temprano, la SAC aprobó por mayoría inhabilitar de cualquier función pública al exmandatario y a su premier por el intento golpista. También se incluye en la acusación al exministro del Interior, Willy Huerta, por su complicidad en los hechos realizados aquel 7 de diciembre de hace tres años.

La votación constó de 10 a favor, tres en contra y una abstención, siendo Elías Varas de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, uno de los que se opuso. La legisladora Ana Zegarra de Somos Perú, fue la encargada de la sustentación.

Con esto, Betssy Chávez ha sido citada al pleno del Congreso para el debate de la acusación constitucional en su contra que plantea inhabilitarla de cargos públicos por 10 años. La exparlamentaria habría participado en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.