Lista de diputados de Fuerza Popular es inadmisible: "Fue un error en el sistema", sostuvo Diethel Columbus

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a diputado por Fuerza Popular, Diethel Columbus, atribuyó la observaciones a lista del partido por parte del Jurado Especial Electoral a un error del sistema.

Problema en plataforma

En entrevista en Canal N, el candidato explicó las razones de las observaciones que realizaron en su caso en específico en cuanto a un pago de reparación civil y la licencia de goce de haber.

" No hay ninguna omisión , se ha presentado la declaración jurada, pero lamentablemente en el caso de esta declaración jurada de consentimiento informado y reparación civil, que es un solo formato, lo que nos ha informado el personero legal es que hubo una especia de loop en el sistema que cuando se ha cargado la información en el sistema, simplemente no la registró", detalló.

Reveló que Edwin Lévano Gamarra, el personero, al percatarse de lo ocurrido ha subsanado las observaciones ingresando la documentación faltante. "El tema ya se subsanó", detalló Columbus, quien manifestó que se trataban de observaciones de forma.

"Es un tema del sistema del Jurado del que no te podría dar mayor razón por qué, no sé porque ha habido este loop en el sistema que, en algunos casos, no permitió que se cuelgue la información y en otro si, pero la información de todos está", aseguró.

Afirmó, además, haber presentado su licencia sin goce de haber, como trabajador del Congreso, que se ha anexado pero no ingreso al sistema por un error.

En #AlFinalDelDía, Diethel Columbus, candidato por Fuerza Popular, atribuyó al sistema del JNE la falta de registro de su declaración sobre reparación civil y su licencia sin goce de haber



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/EabaFKi2s7 — Canal N (@canalN_) December 24, 2025

JEE declara inadmisible su lista de candidatos a diputados de FP

El Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima sorprendió al declarar inadmisible la lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados. La medida afecta tanto a postulantes en Perú como en el extranjero y pone presión sobre el partido para corregir errores antes del plazo establecido.

Entre los problemas detectados por el JEE, se encuentran inconsistencias en las declaraciones juradas y documentación incompleta de los aspirantes.

Por ejemplo, Luis Otoya Trelles no detalló el número de acciones de su empresa. Además, Marco Urbina Ramos, trabajador del Congreso, presenta diferencias entre los ingresos que declaró y su experiencia laboral.

Por su parte, Miguel Arcaya Saldaña reportó no tener ingresos pese a haber trabajado en el sector privado. Otros candidatos señalados incluyen a Diethell Columbus Murata, excongresista, quien no presentó su declaración jurada.

Además, el JEE observó que algunos postulantes no presentaron la solicitud de licencia sin goce de haber. Entre ellos se encuentran la actual congresista Rosangella Barbarán Reyes y trabajadores como María Mendoza del Solar, Carmen Balabarca Flores, Teresa de Jesús Pariona Reynoso y Mirtha Baldeón Lostaunau.

Es en ese sentido que el candidato a diputado por Fuerza Popular, Diethel Columbus, reveló que las observaciones realizadas a la lista se dieron debido a un error en el sistema que no permitió subir la información completa.