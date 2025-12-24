Cofopri: Nueva norma permitirá formalizar 28 mil hogares de familias de Programas de Vivienda del Estado

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de años, más de 28,600 familias que hoy viven en programas de vivienda del Estado sin título de propiedad podrían finalmente formalizar sus inmuebles tras una normativa impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de COFOPRI.

Dicha entidad ha publicado el proyecto de reglamento de la Ley N.º 27313 - Ley de formalización de la Propiedad en Programas de Vivienda del Estado, lo que permitiría dar este paso importante para miles de peruanos.

Cofopri formalizaría más de 28 mil viviendas

Esta iniciativa permitirá que alrededor de 150,965 peruanos y peruanas, que durante años han ocupado viviendas en situación de informalidad, accedan a la seguridad jurídica de la propiedad, un paso clave para mejorar su calidad de vida, acceder a créditos, heredar legalmente sus predios y revalorizar sus viviendas.

El proyecto de reglamento otorga al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) nuevas facultades para culminar procesos que permanecían entrampados, permitiendo ejecutar procedimientos de adjudicación, readjudicación, prescripción adquisitiva de dominio y regularización del tracto sucesivo en programas de vivienda del Estado.

Estas acciones se desarrollarán sobre predios de propiedad estatal vinculados a procesos de liquidación, lo que permitirá destrabar situaciones heredadas de décadas pasadas, donde miles de familias habitan viviendas sin contar con un título formal, pese a haber cumplido con los requisitos de posesión.

Miles de peruanos se verán beneficiados con nueva norma.

Asimismo, la norma contempla mecanismos de permuta de predios, mediante la coordinación entre ENACE en Liquidación, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y Cofopri, a fin de regularizar programas de vivienda asentados sobre predios privados.

Además del impacto social, la formalización de estas viviendas generará beneficios para los gobiernos locales, para el mejoramiento de sus servicios municipales, así como un mejor ordenamiento urbano en distintas ciudades del país.

Con esta medida, el Ministerio de Vivienda y Cofopri refuerzan su política de acceso a la propiedad formal, brindando una solución concreta a miles de familias que esperaron por años el reconocimiento legal de la vivienda que hoy consideran su hogar.

Dato:

• Mediante Resolución Ministerial N.° 349-2025-VIVIENDA, se publicó proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27313, Ley Complementaria de la Formalización de la Propiedad en Programas de Vivienda del Estado

• Dicho proyecto de reglamento estará publicado por 15 días a fin de recibir los comentarios, aportes u opiniones de la ciudadanía.

En resumen, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó el proyecto de reglamento de la Ley de formalización de la Propiedad en Programas de Vivienda del Estado que permitirá formalizar a más de 28 mil hogares en el país.