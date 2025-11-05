Excanciller asegura que el gobierno peruano enfrentaría un litigio internacional si no otorga salvoconducto a Betssy Chávez

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno peruano afronta un complicado dilema luego que la expremier Betssy Chávez recibiera el asilo político del gobierno mexicano tras ingresar a su embajada ubicada en Lima. Incluso, la propia presidenta Claudia Sheimbaun aseguró que le dieron este beneficio diplomático a la procesada por rebelión por razones netamente humanitarias.

Ejecutivo enfrentaría litigio internacional sino otorga salvoconducto

La otrora presidenta del Consejo de Ministros de la gestión de Pedro Castillo aseguró ser una perseguida política al llegar al consulado mexicano. En medio de esta controversia, el excanciller, Francisco Tudela, reveló que el ejecutivo podría enfrentar un litigio internacional por este polémico tema.

Según indicó en Canal N, la gestión de José Jerí tiene dos alternativas respecto al caso de Betssy Chávez: otorgar el salvoconducto o afrontar una posible demanda del Estado de México ante la Corte Internacional de Justicia.

En esta instancia, los jueces solo se ampararán en el derecho internacional y no importará si la expremier venía siendo procesada o no por la justicia peruana. Con el tiempo, dicha corte fallaría en favor de Chávez Chino ya que las normas suelen favorecer a quienes solicitan asilo político.

"O se entrega el salvoconducto o vamos a un litigio internacional. Y si vamos a un litigio internacional no interesa si la señorita Betssy Chávez estaba en comparecencia o no, eso no le interesa a los jueces de la Corte Internacional, es un litigio internacional entre estados y solo interesa el derecho internacional", indicó.

En #CuentasClaras, el excanciller Francisco Tudela dijo que el Perú podría ser arrastrado a un litigio internacional por el caso Betssy Chávez: "Y ahí, no le va a interesar a la Corte los problemas de derechos internos"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/9lGPBfwc7D — Canal N (@canalN_) November 5, 2025

Cancillería debe evaluar situación

En esa misma línea, el también abogado indicó que desde el interior del Ministerio de Relaciones Exteriores deben evaluar si es conveniente afrontar un proceso internacional en medio de la coyuntura que se vive en el país.

Incluso, recalcó que el organismo con sede de Países Bajos no le va interesar los procesos o los delitos por los que viene siendo procesada la asilada.

"Lo que la corte va aplicar es la convención americana de asilo diplomático, no le va interesar a la Corte los problemas de derecho interno del Perú porque va resolver una controversia de derecho internacional. Podríamos arriesgarnos a ser arrastrados a un litigio internacional que no sé si valga la pena y ya es cuestión de que cancillería lo evalúen", añadió.

De esta manera, el excanciller Francisco Tudela aseguró que el gobierno del Perú podría afrontar un proceso internacional con el estado de México si no se otorga el salvoconducto a Betssy Chávez.