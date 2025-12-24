¡Atención! Clima en Perú en Navidad: Así estará el tiempo durante el feriado largo

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/12/2025
A vísperas de la Nochebuena y próximos al ansiado feriado largo festivo, el Senamhi informó sobre las condiciones climáticas en el Perú desde el jueves 25 al domingo 28 de diciembre, para mantener prevenida a la ciudadanía durante las celebraciones.
El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) informó que Lima Metropolitana gozará de un cielo mayormente despejado, brillo solar y temperaturas templadas, con condiciones sumamente favorables para las actividades al aire libre.
Asimismo, los limeños experimentarán temperaturas máximas cercanas a los 26 °C y mínimas alrededor de los 18 °C, con predominio de sol durante el día y sutiles descensos térmicos durante la noche y la madrugada, los cuales son propios de la temporada de verano.
Además, en Lima se espera amaneceres con cielo cubierto, para luego dar pase al brillo solar.
Costa: clima favorable para ir a la playa
En la costa del Perú se prevén días mayormente soleados y temperaturas elevadas, sobretodo en el norte y en la región Ica, lo que resulta sumamente oportuno para que los ciudadanos del litoral aprovechen este feriado largo para acudir a la playa en familia.
Pese a ello, el Senamhi advierte que predominará el cielo despejado, desde el mediodía algunas ciudades como Trujillo y Chimbote podría registrar intervalos de nubosidad parcial a lo largo de la jornada.
Temperaturas variables en la sierra
En la región andina del país se esperan jornadas mayormente soleadas, con temperaturas moderadas durante el día y descensos marcados en las noches y madrugadas, producto de la alta amplitud térmica.
No se descarta la ocurrencia de lluvias aisladas, principalmente en sectores cercanos a la vertiente oriental de la cordillera. Las temperaturas máximas alcanzarían hasta los 29 °C en Ayacucho y Huánuco, mientras que en Huaraz se registrarían valores cercanos a los 28 °C.
¡Cuidado con las temperaturas mínimas! Se recomienda tomar precauciones en las zonas ubicadas en la vertiente occidental de la cordillera, donde Puno podría registrar hasta 3 °C, Huancavelica 4 °C y Cajamarca alrededor de 6 °C.
En ciudades como Cajamarca, Huaraz, Jauja, Juliaca y Puno predominará el cielo despejado.
Selva: lluvias y elevadas temperaturas
En la zona amazónica se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad a lo largo del periodo, principalmente en ciudades de la selva centro y sur, según el aviso meteorológico vigente.
En cuanto a las temperaturas, Iquitos y Tarapoto podrían alcanzar máximas de hasta 32 °C, mientras que en Pucallpa y Jaén los valores llegarían a los 30 °C.
Durante la noche, el ambiente se mantendrá cálido, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 19 °C y 22 °C.
Durante el feriado largo del 25 al 28 de diciembre, Lima presentará cielo despejado y brillo solar por horas de la tarde, ideales para ir a la playa, mientras que, en la sierra y selva, las condiciones variarán.