Luis Galarreta se reúne con bancada Ahora Nación para explicar pedido de facultades legislativas del Gobierno

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, llegó este martes 29 de septiembre al Congreso para sostener una reunión de trabajo con la bancada Ahora Nación, con el objetivo de explicar los alcances del pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

Bancada de Ahora Nación se reúne con el Gobierno

Durante el encuentro, el premier Luis Galarreta estuvo acompañado por integrantes de su gabinete y expuso las principales medidas que el Gobierno busca implementar mediante las facultades solicitadas.

Entre los principales temas abordados se encuentran las acciones destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

¿Cuántas facultades se han solicitado?

De acuerdo con información oficial, el pedido de facultades contempla 66 materias, de las cuales cerca del 60 % está relacionado con la atención del fenómeno El Niño y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. El resto comprende otros aspectos vinculados con la gestión pública y las prioridades del Ejecutivo.

En la reunión con Ahora Nación también participaron los titulares de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Desarrollo Agrario y Riego, Justicia y Derechos Humanos, y Producción, quienes acompañaron al premier durante la exposición de las medidas propuestas.

🇵🇪 #PCMInforma | El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acompañado por integrantes de su gabinete, sostiene una reunión de trabajo con la bancada Ahora Nación para explicar los alcances del pedido de delegación de facultades legislativas. pic.twitter.com/UVttBokvUQ — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 29, 2026

Pedido continúa en evaluación

La solicitud de delegación de facultades continúa siendo evaluada por el Congreso. Además, la Comisión de Constitución recogió pedidos de diferentes diputados para precisar y delimitar algunas de las materias incluidas en la propuesta.

Con la reunión de este martes, el Ejecutivo continúa exponiendo su propuesta ante las distintas bancadas en busca de acuerdos sobre las materias que finalmente podrían ser incluidas en la delegación de facultades.

En ese sentido, en diálogo con Exitosa, Ángel Meneses, diputado de Ahora Nación, exhortó al Ejecutivo a priorizar la lucha contra la inseguridad y las medidas frente al fenómeno El Niño en su pedido de facultades legislativas. El parlamentario señaló que vienen realizando esfuerzos para alcanzar consensos mediante el diálogo.