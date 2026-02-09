José Jerí se reunió representantes del programa de vaso de leche

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, sostuvo una reunión junto con representantes de la Organización de los Comités del Vaso de Leche de Lima y Callao las cuales fueron invitadas a Palacio de Gobierno para tal encuentro.

Jerí se reúne con representantes de vaso de leche

Este lunes 9 de febrero, el presidente José Jerí se reunió con representantes de programas de vaso de leche de Lima para evaluar la situación actual de este política social y escuchar las demandas de la población.

El Programa del Vaso de Leche (PVL) es un programa formalizado por el Estado desde 1985, mediante la Ley Nº 24059, con el fin de abastecer una ración alimenticia diaria a los niños de 0 a 6 años de edad, madres gestantes y en periodo de lactancia.

Las madres de familia y dirigentes de estos programas cuentan con exigencias alimenticias para cumplir con este importante rol a nivel nacional; sin embargo, el presupuesto no ha aumentado. "Hemos tenido que reducir beneficiarios a través de los años solamente por el tema de presupuesto", precisó.

Las líderes vecinales se encargan de la distribución del alimento, la organización de los padrones de beneficiarios y la vigilancia del correcto uso de los recursos económicos y alimenticios.

Jerí habló sobre crédito suplementario

Ante las demandas de madres de familia y dirigentes, Jerí indicó que se trabaja en un crédito suplementario para solventar los recursos que se necesitan en el programa.

Indicó que el carácter de este financiación sería excepcional y está basado en proyecciones positivas del presupuesto público. No se precisó el monto más indicó que "va haber aumento y está en función del compromiso que asumimos en su momento", trabajo que se da de la mano con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El jefe de Estado indicó que esta asignación será directa y progresiva, medida que deberá ser trabajada con el Congreso de la República para tener una fórmula legal que habilite esta asignación. La reunión contó con la participación de la congresista Martha Moyano.

Durante su intervención, el mandatario resaltó la importancia de mantener la vigencia de este programa social. "Esos programas hay que darles continuidad y oxigenación constantemente", precisó.