Crisis en EsSalud: "La situación no da para más", advierte Comex Perú al Gobierno

Frente a los reclamos por la escasez de medicamentos en hospitales de las redes prestacionales de EsSalud, la Sociedad de Comercio Exterior (Comex) advierte que la situación es insostenible y exige al Gobierno una "reorganización integral".

Comex exige al Ejecutivo implementación de reforma de fondo

Mediante un comunicado emitido este lunes, Comex Perú expresó su preocupación al subrayar las "graves deficiencias en la gestión" del Seguro Social de Salud, que afectan directamente a la salud de "millones de asegurados".

"Manifestamos nuestra profunda indignación por la situación de EsSalud, marcada por serias deficiencias de gestión, una atención ineficiente e inhumana para los asegurados y con riesgos recurrentes de corrupción", aseveró el gremio empresarial.

El gremio afirmó que esta crisis fuerza a estos asegurados a buscar atención médica fuera del sistema que cubre "las empresas formales donde trabajan".

Según Comex, como consecuencia, entre 2019 y 2024, las personas afiliadas habrían asumido más de S/ 26 millones en gastos por atenciones y medicamentos no cubiertos.

En ese sentido, señaló que las redes de EsSalud se financian con aportes del sector privado, por lo que considera urgente el fortalecimiento de su Directorio mediante el "intercambio prestacional" como política pública.

"Urge tomar decisiones que mejoren acceso, reduzcan espera y aseguren integridad. El mecanismo para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud es el intercambio prestacional y debería ser considerado una política pública", propuso.

Asimismo, Comex consideró fundamental permitir mayor participación de quienes contribuyen al financiamiento de EsSalud, para garantizar "más acceso, menor espera, mejor atención y mayor transparencia". También exhortó al Ministerio de Salud (Minsa) a "reafirmar su rol rector" de EsSalud.

Ante estos argumentos, el gremio empresarial exhortó al gobierno de José Jerí a impulsar una "reorganización integral de fondo, con acciones inmediatas y medibles", como:

Implementar meritocracia real en designaciones.

Fortalecer programas como Padomi Delivery y Farmacia Vecina.

Recuperar primer nivel de atención para reducir tiempos de espera y descongestionar hospitales.

Sancionar actos de corrupción.

Fiscalía inspecciona hospital Guillermo Almenara

La Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro realizó una inspección en la sede del hospital Guillermo Almenara, con el objetivo de atender las denuncias de presunto desabastecimiento de medicamentos por parte de un grupo de pacientes oncológicos.

Según lo informado por el Ministerio Público, la diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Roldán Soto Salazar, a fin de constatar "la grave situación" de desabastecimiento de medicinas para los asegurados.

