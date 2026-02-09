Elecciones 2026: Cancillería firma convenio con la Unión Europea para el despliegue de su misión de observación en el proceso electoral

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A casi dos meses de que se lleven a cabo las elecciones generales en el Perú, el canciller Hugo de Zela, firmó este lunes 9 de febrero, un convenio para el despliegue de una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), en el desarrollo de los comicios a celebrarse en abril próximo en nuestro país.

La subscripción del acuerdo fue refrendado también por el embajador de la UE en el Perú, Jonathan Hadwell, una ceremonia llevada a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Centro Histórico de Lima.

Supervisión de alto nivel en la jornada democrática

Durante su discurso ofrecido en Torre Tagle, la alta autoridad europea comentó que desde el "Viejo Continente" ya habían tomado su posición con respecto a la supervisión de la justa democrática que se realizará el próximo 12 de abril en todo el territorio nacional y el extranjero.

En ese contexto, refirió que la decisión de enviar una misión de observación fue anunciada la semana pasada en Bruselas, Bélgica, por parte de Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, encargando como jefa de observación a la eurodiputada italiana Annalisa Corrado.

Según lo informado, la misión de la Unión Europea se desplegará en distintas etapas del proceso electoral, como parte de los mecanismos internacionales de observación, realizando evaluaciones técnicas sobre el desarrollo de las elecciones, de acuerdo con estándares internacionales.

Misión de la OEA también estará presente

Tal como lo informó el propio canciller a mediados de enero último, seis organismos internacionales desplegarán misiones de observación en las elecciones generales, a fin de garantizar la absoluta transparencia de la jornada electoral.

A la confirmación de la Unión Europea, en el mes de referencia también se sumó la Organización de los Estados Americanos (OEA), habiendo llegado al Perú su secretario general, Albert R. Ramdin, para concretar tan importante acuerdo con de Zela y, para sostener, una reunión con el presidente José Jerí, quien le expresó la voluntad del país de seguir cooperando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) - con un enfoque técnico, jurídico y despolitizado.

Vale mencionar que, las otras misiones que se harán presente en el país son: el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Desde la Cancillería continúan trabajando para el desarrollo transparente de las elecciones generales, esta vez bajo la supervisión de la comunidad internacional.