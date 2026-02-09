Norma Yarrow envía oficio a Fernando Rospigliosi por gastos congresales del presidente José Jerí

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Gasto innecesario del despacho

En el documento oficial, la parlamentaria advierte que el presidente en ningún momento solicitó licencia a sus labores de congresista, donde también resalta que mientras ejerce sus actividades del Ejecutivo, dicha oficina debería permanecer en completo cese, denunciando que a pesar de que Jerí no ejerce labores en ella, se sigue manteniendo activa, advirtiendo que la permanencia del funcionamiento administrativo de su oficina viene careciendo de un sustento legal.

"Solicito se disponga dejar sin efecto el funcionamiento de la oficina congresal asignada al presidente mientras ejerza funciones del Ejecutivo. Asimismo, se ordene el lacrado y resguardo administrativo de dicha oficina, evitando así la continuidad de gastos innecesarios para el Estado" aclaró.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el proceso de cese de la oficina congresal del mandatario aún no se ha aclarado, ni tampoco se han dado declaraciones al respecto.

Documento oficial enviado por Yarrow

El uso de recursos públicos

Yarrow Lumbreras sostiene en el documento que el presidente José Jerí ya cuenta con infraestructura, recursos correspondientes, además de una logística en Palacio de Gobierno y que su despacho congresal ya está emitiendo un gasto de más de S/300 000, además que aún conserva a ocho trabajadores vinculados a Somos Perú, entre los meses de octubre y febrero.

"Considerando que la mencionada autoridad desempeña actualmente funciones como jefe de Estado y, por lo tanto, cuenta con la infraestructura, personal y recursos correspondientes al Despacho Presidencial, la continuidad de su oficina congresal implica un gasto adicional al erario nacional que no se encuentra debidamente justificado ni resulta acorde con los principios de austeridad, eficiencia y uso responsable de los recursos públicos", indicó.

Respuesta del Legislativo

Hasta el momento, el Congreso no ha emitido una respuesta oficial ni un pronunciamiento del presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi. El reglamento no establece un procedimiento claro para estos casos. Como se recuerda, en el 2020, cuando Francisco Sagasti asumió la presidencia, pidió licencia como congresista y su despacho fue cerrado. Sin embargo, el actual mandatario y parlamentario por Somos Perú no ha solicitado dicha licencia por lo que su despacho puede mantenerse abierto.

Por esta razón, mientras no exista una regulación clara para este tipo de situaciones, la continuidad del despacho congresal del mandatario permanecerá en un vacío normativo, entrando en debate el uso de recursos públicos y con esta la necesitad de establecer reglas precisas que eviten otros gastos cuestionables para el Estado.