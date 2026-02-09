RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Fuerte queja ante requisas

Martín Vizcarra denuncia trato desigual en Barbadillo y desafía a José Jerí: "Fujimori tenía hasta una huerta"

El expresidente Martín Vizcarra cuestionó que se le haya realizado tres requisas a diferencia de Alberto Fujimori, que no tuvo ninguna en sus 16 años en prisión. Culpó al gobierno de Jerí y lo retó a visitarlo.

Martín Vizcarra desliza que Fujimori tenía privilegios en la cárcel.
Martín Vizcarra desliza que Fujimori tenía privilegios en la cárcel. Composición Exitosa

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Tras revelar una primera requisa este domingo en el interior de su celda, donde no pudo recibir a sus hijas, el expresidente Martín Vizcarra volvió a denunciar un trato desigual en el penal de Barbadillo y comparó su situación con la de Alberto Fujimori.

Insinúa que Fujimori contaba con privilegios en la cárcel

Mediante sus redes sociales, el condenado a 14 años de prisión afirmó que se le ha realizado "tres requisas en menos de 24 horas", que incluyeron fotografías reveladas en la prensa. Ante ello, expresó su indignación respecto a que Fujimori nunca pasó por todo ello.

"¿Le hicieron alguna (requisa) a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo? Tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas, incluyendo un tractor", recordó Vizcarra.

Según el exmandatario, dicha orden "viene de arriba", refiriéndose al gobierno del presidente José Jerí, a quien viene culpando de presuntos abusos durante su estadía en prisión y hasta por ser el causante de las demoras médicas para su última cirugía, donde perdió un riñón.

Martín Vizcarra denuncia presuntos abusos en su contra en penal de Barbadillo
Lee también

Martín Vizcarra denuncia presuntos abusos en su contra en penal de Barbadillo

Por ello, desafío a Jerí Oré a visitarlo durante la próxima requisa en su contra, ironizando con el tema y haciendo un guiño al tan cuestionado caso 'Chifagate', por el que el mandatario viene siendo investigado.

"Que venga a mi habitación, a ver si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país. Y de acá, encapuchado, se puede ir a comer un chifita, con su amigo el chino y la mafia del Congreso que lo protege". finalizó Vizcarra.

Denuncia presuntos abusos en Barbadillo

Desde Barbadillo, Martín Vizcarra denunció presuntos abusos en su contra los cuales fueron expuestos en un tweet a través de su cuenta oficial en X este domingo 8 de febrero.

Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Corte Suprema corrigió pena por casos Pativilca y La Cantuta
Lee también

Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Corte Suprema corrigió pena por casos Pativilca y La Cantuta

En el tweet, el exmandatario denunció que durante la mañana se realizó una requisa durante un horario "muy temprano" donde se dio una inspección exhaustiva donde "no encontraron nada irregular", precisó.

Durante esta revisión, el exjefe de Estado indicó que incluso golpearon el colchón de su celda, dando cuenta de un presunto abuso por parte del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Llegado el mediodía, el expresidente indicó que sus dos hijas fueron a visitarlo durante el horario de visita semanal establecido; sin embargo, los trabajadores de la institución habrían negado el ingreso de ambas. "Me dijeron en la puerta que solo podía entrar una, que escoja". 

Ante la negativa, Vizcarra decidió que ninguna de sus dos hijas ingresara a visitarlo, dando cuenta de otro presunto exceso en su contra.

Temas relacionados Alberto Fujimori Barbadillo José Jerí Martin Vizcarra penal Barbadillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA