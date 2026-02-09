Martín Vizcarra denuncia trato desigual en Barbadillo y desafía a José Jerí: "Fujimori tenía hasta una huerta"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras revelar una primera requisa este domingo en el interior de su celda, donde no pudo recibir a sus hijas, el expresidente Martín Vizcarra volvió a denunciar un trato desigual en el penal de Barbadillo y comparó su situación con la de Alberto Fujimori.

Insinúa que Fujimori contaba con privilegios en la cárcel

Mediante sus redes sociales, el condenado a 14 años de prisión afirmó que se le ha realizado "tres requisas en menos de 24 horas", que incluyeron fotografías reveladas en la prensa. Ante ello, expresó su indignación respecto a que Fujimori nunca pasó por todo ello.

"¿Le hicieron alguna (requisa) a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo? Tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas, incluyendo un tractor", recordó Vizcarra.

Según el exmandatario, dicha orden "viene de arriba", refiriéndose al gobierno del presidente José Jerí, a quien viene culpando de presuntos abusos durante su estadía en prisión y hasta por ser el causante de las demoras médicas para su última cirugía, donde perdió un riñón.

Hablando de requisas en penales, ¿le hicieron alguna a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo?

Por ello, desafío a Jerí Oré a visitarlo durante la próxima requisa en su contra, ironizando con el tema y haciendo un guiño al tan cuestionado caso 'Chifagate', por el que el mandatario viene siendo investigado.

"Que venga a mi habitación, a ver si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país. Y de acá, encapuchado, se puede ir a comer un chifita, con su amigo el chino y la mafia del Congreso que lo protege". finalizó Vizcarra.

Denuncia presuntos abusos en Barbadillo

Desde Barbadillo, Martín Vizcarra denunció presuntos abusos en su contra los cuales fueron expuestos en un tweet a través de su cuenta oficial en X este domingo 8 de febrero.

En el tweet, el exmandatario denunció que durante la mañana se realizó una requisa durante un horario "muy temprano" donde se dio una inspección exhaustiva donde "no encontraron nada irregular", precisó.

Durante esta revisión, el exjefe de Estado indicó que incluso golpearon el colchón de su celda, dando cuenta de un presunto abuso por parte del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Llegado el mediodía, el expresidente indicó que sus dos hijas fueron a visitarlo durante el horario de visita semanal establecido; sin embargo, los trabajadores de la institución habrían negado el ingreso de ambas. "Me dijeron en la puerta que solo podía entrar una, que escoja".

Ante la negativa, Vizcarra decidió que ninguna de sus dos hijas ingresara a visitarlo, dando cuenta de otro presunto exceso en su contra.